Покушение на Трампа в Пенсильвании: что известно о стрелке (видео)

Предполагаемый нападавший — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Федеральные службы пока не говорят о мотивах стрелка, хотя сам Крукс записал видео, где сказал, что ненавидит Трампа и всех республиканцев.

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Известие о покушении на экс-президента США Дональда Трампа мгновенно разлетелось по мировым СМИ. Хотя федеральные службы еще и не подтвердили имя стрелка, журналисты The New York Post уже назвали и предполагаемое имя нападавшего — это 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.

Инцидент произошел в городке Батлер, недалеко от Питтсбурга. Сам Крукс из Бетел-Парка, штат Пенсильвания, приехал на место проведения митинга, прихватив с собою, судя по всему, автоматическую винтовку семейства Colt AR.

Сообщается, что Крукс вылез на крышу производственного предприятия, которое было расположено приблизительно в 110 метрах от трибуны Butler Farm Show, где выступал Трамп. Говорят, что несколько человек видели мужчину, который лез на крышу здания неподалеку от места митинга и сказали об этом полицейским, но те почему-то не среагировали.

На многочисленных кадрах можно было услышать серию выстрелов, после чего Трамп упал с окровавленным лицом. Позже стало известно, что Крукс был убит выстрелом снайпера спецслужб.

Федералы пока не делятся деталями происшествия, в том числе и не назвали мотив нападавшего, однако в сети появилось видео, где мужчина, назвавший себя Круксом, сказал, что он ненавидит Трампа и вообще республиканцев.

"ФБР установило личность 20-летнего Томаса Мэтью Крукса из Бетел-Парка, штат Пенсильвания, как субъекта, причастного к покушению на бывшего президента Дональда Трампа 13 июля в Батлере, штат Пенсильвания. Расследование продолжается…" — говорится в сообщении в службы.

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