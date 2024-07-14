Замах на Трампа в Пенсильванії: що відомо про стрільця (відео)

Ймовірний нападник — 20-річний Томас Метью Крукс із Пенсильванії. Федеральні служби поки не говорять про мотиви стрільця, хоча сам Крукс записав відео, де сказав, що ненавидить Трампа і всіх республіканців.

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Звістка про замах на експрезидента США Дональда Трампа миттєво розлетілася світовими ЗМІ. Хоча федеральні служби ще й не підтвердили ім'я стрільця, журналісти The New York Post уже назвали і ймовірне ім'я нападника — це 20-річний Томас Метью Крукс із Пенсильванії.

Інцидент стався в містечку Батлер, недалеко від Піттсбурга. Сам Крукс із Бетел-Парку, штат Пенсільванія, приїхав на місце проведення мітингу, прихопивши із собою, зважаючи на все, автоматичну гвинтівку сімейства Colt AR.

Повідомляється, що Крукс виліз на дах виробничого підприємства, яке було розташоване приблизно за 110 метрів від трибуни Butler Farm Show, де виступав Трамп. Кажуть, що кілька людей бачили чоловіка, який ліз на дах будівлі неподалік від місця мітингу, і сказали про це поліцейським, але ті чомусь не зреагували.

На численних кадрах можна було почути серію пострілів, після чого Трамп упав із закривавленим обличчям. Пізніше стало відомо, що Крукс був убитий пострілом снайпера спецслужб.

Федерали поки що не діляться деталями події, зокрема й не назвали мотив нападника, проте в мережі з'явилося відео, де чоловік, який назвав себе Круксом, сказав, що він ненавидить Трампа і взагалі республіканців.

"ФБР встановило особу 20-річного Томаса Метью Крукса з Бетел-Парку, штат Пенсільванія, як суб'єкта, причетного до замаху на колишнього президента Дональда Трампа 13 липня в Батлері, штат Пенсільванія. Розслідування триває..." — ідеться в повідомленні служби.

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