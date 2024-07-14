З жахом дізнався новину: Зеленський обурився замахом на Трампа

Український лідер побажав якнайшвидшого одужання американському політику і заявив, що такому насильству немає ні виправдання, ні місця в сучасному світі.

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував замах на експрезидента США Дональда Трампа, який стався 13 липня в американському штаті Пенсильванія. За словами українського лідера, він із жахом дізнався про подію і побажав американському політику якнайшвидшого одужання.

"Я вражений, дізнавшись про стрілянину в колишнього президента США Дональда Трампа на його мітингу в Пенсільванії. Такому насильству немає виправдання і місця ніде у світі. Насильство ніколи не повинно брати гору", — написав український президент у мережі X.

Глава держави зізнався, що з полегшенням дізнався про те, що Трамп наразі перебуває в безпеці. Також Зеленський висловив співчуття близьким постраждалих під час стрілянини в місті Батлер.

"Я бажаю сил усім, хто вражений цією подією. Я бажаю, щоб Америка стала сильнішою після цього", — наголосив Зеленський.

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Нагадаємо, внаслідок стрілянини в американському місті Батлер, штат Пенсільванія, стався напад на кандидата в президенти США Дональда Трампа, внаслідок якого загинула одна людина. Стрільцем виявився якийсь 20-річний Томас Метью Крукс, якого згодом було вбито снайпером однієї зі спецслужб.