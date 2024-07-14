Замах на Дональда Трампа: рейтинг колишнього президента США зміниться, — експерти

Після пострілів у Пенсильванії, підтримка Трампа може зрости, вважають аналітики.

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На колишнього президента США Дональда Трампа 13 липня було скоєно замах, коли він виступав на передвиборчому мітингу в місті Батлер, штат Пенсільванія. У Трампа кілька разів стріляли, але він вижив. Деякі експерти вважають, що цей інцидент найімовірніше призведе до того, що підтримка виборців тепер уже кандидата в президенти США найімовірніше зросте, повідомляє Aljazeera.

Згідно з опитаними аналітиками, до яких звернувся телеканал Aljazeera, після того, як було скоєно замах на Трампа, його підтримка серед виборців посилиться.

Нещодавні опитування серед населення США показали, що різниця в рейтингу між двома кандидатами на пост президента США, Дональдом Трампом і Джозефом Байденом, у ключових штатах дуже маленька.

Хоча Трамп отримав деяку вигоду від результатів дебатів із Байденом, рівень підтримки експрезидента США зріс не дуже сильно.

Останні опитування громадської думки, опубліковані в четвер, 11 липня, засвідчили, що на рівні країни підтримка у двох кандидатів на пост президента США майже однакова. Байден виявився лідером перегонів із 50% підтримки, а Трамп отримав 48%.

Опитування також засвідчили, що жоден потенційний кандидат від Демократичної партії США зараз не зможе перевершити Байдена в боротьбі з Трампом.

Що стосується замаху на Трампа, то відомо, що екс-президент зараз перебуває в безпеці. Як уже писав Фокус, людину, яка стріляла в Трампа, вбили, хоча також під час перестрілки загинув і один глядач на мітингу. Вважається, що людина, яка стріляла в Трампа, є жителем штату Пенсільванія.

Також Фокус писав про те, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти вступу України в НАТО. Багато лідерів країн Альянсу не підтримали цю ідею угорського прем'єра.

Нагадуємо, що в Кремлі пригрозили обстрілами європейських столиць. За словами Дмитра Пєскова, Росія визначила як цілі для ракетних ударів столиці Європи.