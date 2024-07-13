У присутності Зеленського: Орбан виступив проти вступу України до НАТО, — Bloomberg

Багато лідерів країн Альянсу не підтримали ідею угорського прем'єра про те, що Україна не повинна стати учасником НАТО.

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На саміті НАТО у Вашингтоні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив думку, що Україна не повинна приєднуватися до Альянсу. На зустрічі також був присутній президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на джерела.

Зазначається, що угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан брав участь у саміті НАТО після самопроголошеної "мирної місії". У рамках цієї місії він відвідав Київ, Москву і Пекін, не погодивши свої дії з членами ЄС і НАТО.

На саміті НАТО Орбан відмовився брати участь у військовій підтримці України і заявив, що Україні "не слід вступати в Альянс".

Деякі лідери не погодилися з позицією Орбана, а один із них зазначив, що історія Угорщини демонструє необхідність вступу України до Альянсу.

Нагадаємо, 5 липня Орбан відвідав Київ перед візитом до Москви, але не розповів президенту України Володимиру Зеленському про свою "місію" в Росії, заявив Зеленський, відкинувши амбіції угорського прем'єра грати роль миротворця.

8 липня Віктор Орбан у Пекіні зустрічався з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Він назвав Пекін"ключовою силою для досягнення миру в російсько-українській війні".

Іспанська газета El País писала, що угорський лідер після своїх візитів заявив, що Путін і Сі Цзіньпін очікують, що нові мирні переговори між Москвою і Києвом відбудуться до кінця 2024 року.