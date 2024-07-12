"Мирна місія 5.0": Орбан після саміту НАТО полетів до Трампа у Флориду (відео)

Угорський лідер відправився до резиденції майбутнього кандидата в президенти США від Республіканської партії після поїздок у Київ, Москву та Пекін.

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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся Дональдом Трампом. Угорський лідер у своїх соцмережах візит до майбутнього кандидата США назвав "наступною зупинкою своєї мирної місії".

"Мирна місія 5.0. Для мене було честю відвідати президента Трампа в Мар-а-Лаго сьогодні. Ми обговорили шляхи досягнення миру. Хороша новина: він збирається вирішити цю проблему!", — написав Орбан у Х.

Він опублікував відео прибуття до Флориди та зустрічі з 45-м президентом США.

Лідер угорських націоналістів Орбан, давній прихильник Трампа, здійснив несподівані візити до Києва, Москви та Пекіна за останні два тижні в рамках самоназваної "мирної місії", чим розлютив союзників по НАТО, пише Reuters.

Його зустріч у Москві з президентом РФ Володимиром Путіним особливо роздратувала деяких інших членів Альянсу, які заявили, що ця поїздка надала Путіну легітимності, в той час, як Захід хоче ізолювати його через війну в Україні.

Орбан відвідав Київ перед візитом до Москви, але не розповів президенту України Володимиру Зеленському про свою "місію" в Росії, заявив Зеленський, відкинувши амбіції угорського прем'єра грати роль миротворця.

Нагадаємо, 8 липня Віктор Орбан у Пекіні зустрічався з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Він назвав Пекін "ключовою силою для досягнення миру у російсько-українській війні".

Іспанська газета El País писала, що угорський лідер після своїх візитів заявив, що Путін і Сі Цзіньпін очікують, що нові мирні переговори між Москвою та Києвом відбудуться до кінця 2024 року.