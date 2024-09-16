Підтримував Україну: що відомо про затриманого під час ймовірного замаху на Трампа

58-річний Раян Уеслі Раут працював на Гавайях та частенько критикував 45-го президента США у соцмережах. Чоловік також наголошував, що "треба спалити Кремль вщент".

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Журналісти з'ясували нові подробиці про стрілянину біля гольф-клубу колишнього президента США Дональда Трампа. Був затриманий 58-річний Раян Уеслі Раут. Він підтримував Україну, мріяв спалити Кремль та критикував Дональда Трампа. Про це пише CNN.

Раян Уеслі Раут, якого влада підозрює у плануванні нападу на колишнього президента Дональда Трампа, коли той грав у гольф, висловив рішучу підтримку Україні в десятках публікацій на X у 2022 році, заявивши, що він готовий померти в сутичці та що "треба спалити Кремль вщент".

Раян Уеслі Раут Фото: CNN

Тоді Раут використав особистий обліковий запис у Facebook минулого року, щоб заохотити іноземців брати участь у війні. Починаючи з жовтня 2023 року, він намагався залучити ветеранів до лав ЗСУ, представляючись "позаштатним зв’язковим" для українського уряду.

"Воїни Афганістану — Україна певною мірою зацікавлена ​​в 3000 солдатів, тому мені потрібно, щоб кожен солдат, який має паспорт, надіслав мені копію свого паспорта для відправки в Україну", — написав він в одному з таких дописів, опублікованих англійською та пушту.

Відомо, що 58-річний Раян є самозайнятим будівельником доступного житла на Гаваях, який у соціальних мережах висловлювався про політику та поточні події, часом критикуючи колишнього президента. І після першого замаху на Трампа у липні він закликав президента Джо Байдена та віцепрезидентку Камалу Гарріс відвідати постраждалих під час мітингу.

"Ви з Байденом повинні відвідати постраждалих у лікарні з мітингу Трампа та відвідати похорони вбитого пожежника. Трамп ніколи нічого для них не зробить", – написав він у дописі, адресованому Гарріс.

Що відомо про новий "замах на Трампа"

Наразі ФБР "розслідує те, що виглядає як спроба вбивства" Дональда Трампа. Відомо, що 45-й президент перебуває у безпеці, він вже опублікував пост, в якому заявив, що "не здасться".

Постріли пролунали у Міжнародному гольф-клубі Трампа в Південній Флориді. Трамп якраз грав у гольф зі своїм другом та донором передвиборчої кампанії Стівом Віткоффом, коли пролунали постріли. За словами інсайдера стрілок був негайно заблокований.

Поліція біля гольф-клубу Дональда Трампа Фото: CNN

Свідок помітив чоловіка в кущах: за словами шерифа округу Палм-Біч, свідок побачив, як підозрюваний втік та встиг сфотографувати його автомобіль, що допомогло затримати підозрюваного.

Чоловіка взяли під варту: підозрюваний не був озброєний, коли правоохоронці виводили його з машини, і він не робив жодних заяв. Пізніше три джерела у правоохоронних органах повідомили, що це Раян Уеслі Раут.

Правоохоронці знайшли автомат АК-47 з прицілом у кущах, дві сумки та камеру GoPro.

Сумки, знайдені біля гольф-клубу Фото: CNN

Нагадаємо, у ЗМІ інцидент називають замахом на Трампа. Але ФБР поки це не підтвердили. Слідство ведеться. А от у липні у Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу. Тоді його було поранено у вухо.

Після інсайдери розповідали, що поведінка Дональда Трампа дуже змінилась. І в його штабі були стурбовані його неадекватною поведінкою. Казали, що він навіть "саботує" свою передвиборчу кампанію.