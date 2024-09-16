"Это был интересный день": как Трамп, Харрис и Байден отреагировали на новое покушение на республиканца

Дональд Трамп отметил "невероятную работу" правоохранительных органов для сохранения его как "кандидата от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах". В Белом доме осудили новое нападение и отметили, что сейчас продолжается расследование инцидента.

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Бывший президент Дональд Трамп поблагодарил Секретную службу США и других сотрудников правоохранительных органов после вероятной попытки покушения на него во время игры в гольф в Вест-Палм-Бич (штат Флорида). Об этом сообщает издание СNN.

"Я хотел бы поблагодарить всех за вашу заботу и пожелания добра — это был, безусловно, интересный день! Самое важное то, что я хочу поблагодарить Секретную службу США, шерифа Рика Брэдшоу и его Офис храбрых и преданных патриотов, а также все правоохранительные органы за невероятную работу, проделанную сегодня в Trump International, чтобы сохранить меня как 45-го Президента Соединенных Штатов и кандидата от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах" — добавил он.

На покушение на экс-президента отреагировали в Белом доме. В ведомстве отметили, что сейчас идет активное расследование, а Секретной службе предоставлены все возможности для защиты и обеспечения безопасности Дональда Трампа.

"Подозреваемый находится под стражей, и я высоко оцениваю работу Секретной службы и их партнеров из правоохранительных органов за их бдительность и усилия, направленные на обеспечение безопасности бывшего президента и тех, кто его окружает. Я испытываю облегчение, что бывший президент невредим. По данному инциденту продолжается активное расследование, поскольку правоохранители собирают дополнительные подробности произошедшего. Как я неоднократно говорил, в нашей стране нет места политическому насилию или любому насилию, и я поручил своей команде продолжать обеспечивать, чтобы Секретная служба имела все ресурсы, возможности и меры защиты, необходимые для обеспечения безопасности бывшего президента", — говорится в сообщении.

Реакция поступила и от кандидата в президенты США Камалы Харрис. Она осудила политическое насилие, пишет СNN.

"Я благодарна, что бывший президент Трамп в безопасности. Я выражаю благодарность Секретной службе США и партнерам правоохранительных органов за их бдительность. Как сказал президент Байден, наша администрация обеспечит Секретную службу всеми ресурсами, возможностями и мерами защиты, необходимыми для выполнения ее важнейшей миссии", — заявила Харрис в своем заявлении.

Напомним, 15 сентября неподалеку от кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа произошла стрельба. Выстрелы прозвучали в Международном гольф-клубе Трампа в Южной Флориде. Трамп как раз играл в гольф со своим другом и донором предвыборной кампании Стивом Уиткоффом.

Сообщений о ранении экс-президента не поступало. Сейчас он находится в безопасности.

После стрельбы был задержан 58-летний Райан Уэсли Раут — именно его власти подозревают в планировании нападения на бывшего президента Дональда Трампа во время игры в гольф. Известно, что мужчина поддерживал Украину — он выражал это в десятках публикаций на Х в 2022 году. Также Раут критиковал Дональда Трампа и заявлял, что "надо сжечь Кремль дотла" и поощрял иностранцев участвовать в российско-украинской войне.