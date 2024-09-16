"Це був цікавий день": як Трамп, Гарріс та Байден відреагували на новий замах на республіканця

Дональд Трамп зазначив "неймовірну роботу" правоохоронних органів для збереження його як "кандидата від Республіканської партії на майбутніх президентських виборах". В Білому домі засудили новий напад та наголосили, що наразі триває розслідування інциденту.

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Колишній президент Дональд Трамп подякував Секретній службі США та іншим співробітникам правоохоронних органів після ймовірної спроби замаху на нього під час гри у гольф у Вест-Палм-Біч (штат Флорида). Про це повідомляє видання СNN.

"Я хотів би подякувати всім за вашу турботу та побажання добра — це був, безумовно, цікавий день! Найважливіше те, що я хочу подякувати Секретній службі США, шерифу Ріку Бредшоу та його Офісу хоробрих і відданих патріотів, а також усім правоохоронним органам за неймовірну роботу, виконану сьогодні в Trump International, щоб зберегти мене як 45-го Президента Сполучені Штати та кандидата від Республіканської партії на майбутніх президентських виборах" — додав він.

На замах на експрезидента відреагували в Білому домі. У відомстві зазначили, що наразі триває активне розслідування, а Секретній службі надані всі можливості для захисту та гарантуванню безпеки Дональда Трампа.

"Підозрюваний перебуває під вартою, і я високо оцінюю роботу Секретної служби та їхніх партнерів із правоохоронних органів за їхню пильність і зусилля, спрямовані на гарантування безпеки колишнього президента та тих, хто його оточує. Я відчуваю полегшення, що колишній президент неушкоджений. За даним інцидентом триває активне розслідування, оскільки правоохоронці збирають додаткові подробиці того, що сталося. Як я неодноразово говорив, у нашій країні немає місця політичному насильству чи будь-якому насильству, і я доручив своїй команді продовжувати забезпечувати, щоб Секретна служба мала всі ресурси, можливості та заходи захисту, необхідні для гарантування безпеки колишнього президента", — йдеться в повідомленні.

Реакція надійшла і від кандидатки в президенти США Камали Гарріс. Вона засудила політичне насильство, пише СNN.

"Я вдячна, що колишній президент Трамп у безпеці. Я висловлюю вдячність Секретній службі США та партнерам правоохоронних органів за їхню пильність. Як сказав президент Байден, наша адміністрація забезпечить Секретну службу всіма ресурсами, можливостями та заходами захисту, необхідними для виконання її найважливішої місії", — заявила Гарріс у своїй заяві.

Нагадаємо, 15 вересня неподалік від кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа сталася стрільба. Постріли пролунали у Міжнародному гольф-клубі Трампа в Південній Флориді. Трамп якраз грав у гольф зі своїм другом та донором передвиборчої кампанії Стівом Віткоффом.

Повідомлень про поранення експрезидента не надходило. Наразі він перебуває у безпеці.

Після стрілянини був затриманий 58-річний Раян Уеслі Раут — саме його влада підозрює у плануванні нападу на колишнього президента Дональда Трампа під час гри у гольф. Відомо, що чоловік підтримував Україну — він виражав це в десятках публікацій на Х у 2022 році. Також Раут критикував Дональда Трампа та заявляв, що "треба спалити Кремль вщент" та заохочував іноземців брати участь у російсько-українській війні.