У Флориді біля Дональда Трампа сталася стрілянина: що відомо

Директор із комунікацій передвиборчого штабу Трампа заявив, що політик перебуває у безпеці. Інцидент трапився в районі гольф-клубу у Вест-Палм-Біч.

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У Флориді неподалік від кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа сталася стрілянина. Про це повідомляє New York Post.

Наразі політик перебуває у безпеці.

"Президент Трамп перебуває в безпеці після пострілів, які пролунали поблизу нього. Наразі жодних подробиць", — заявив директор із комунікацій передвиборчого штабу Трампа Стівен Ченг.

За даними видання, двоє людей влаштували стрілянину біля міжнародного гольф-клубу Trump West Palm Beach. За словами джерел, стрільці цілилися один в одного. Трампу нічого не загрожувало. Інцидент стався в районі, який відомий високим рівнем злочинності.

Водночас конгресвумен Марджорі Тейлор-Грін заявила, що на Трампа нібито було скоєно ще одну спробу замаху, але він "живий і здоровий".

Син Трампа, Дональд Трамп-молодший, заявив, що стрільця затримали, а на місці знайшли автомат АК-47.

Секретна служба США заявила, що розслідує інцидент зі стріляниною біля гольф-клубу, де перебував Трамп.

Білий дім опублікував заяву, у якій йдеться, що Джо Байден і Камала Гарріс були проінформовані про цей інцидент.

Сенатор Ліндсі Грем зазначив у соцмережі Х, що мав уже розмову з Трампом. Він назвав його одним із найсильніших людей, яких коли-небудь знав.

"Він у гарному настрої, і він як ніколи сповнений рішучості врятувати нашу країну", — написав Грем.

Пізніше видання New York Post уточнило, що коли Трамп був на полі для гольфу, охорона помітила підозрілого чоловіка. У нього було щось, схоже на пістолет. Агент вистрілив кілька разів, а Трампа перевели в безпечне місце.

Нагадаємо, 13 липня Томас Метью Крукс вистрілив у Дональда Трампа на мітингу в Батлері, штат Пенсильванія. Політик дістав поранення вуха.