Во Флориде возле Дональда Трампа произошла стрельба: что известно

Директор по коммуникациям предвыборного штаба Трампа заявил, что политик находится в безопасности. Инцидент произошел в районе гольф-клуба в Вест-Палм-Бич.

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Во Флориде неподалеку от кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа произошла стрельба. Об этом сообщает New York Post.

Сейчас политик находится в безопасности.

"Президент Трамп находится в безопасности после выстрелов, которые прозвучали вблизи него. Пока никаких подробностей", — заявил директор по коммуникациям предвыборного штаба Трампа Стивен Ченг.

По данным издания, два человека устроили стрельбу возле международного гольф-клуба Trump West Palm Beach. По словам источников, стрелки целились друг в друга. Трампу ничего не угрожало. Инцидент произошел в районе, который известен высоким уровнем преступности.

В то же время конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин заявила, что на Трампа якобы была совершена еще одна попытка покушения, но он "жив и здоров".

Сын Трампа, Дональд Трамп-младший, заявил, что стрелка задержали, а на месте нашли автомат АК-47.

Секретная служба США заявила, что расследует инцидент со стрельбой возле гольф-клуба, где находился Трамп.

Белый дом опубликовал заявление, в котором говорится, что Джо Байден и Камала Харрис были проинформированы об этом инциденте.

Сенатор Линдси Грэм отметил в соцсети Х, что уже имел разговор с Трампом. Он назвал его одним из самых сильных людей, которых когда-либо знал.

"Он в хорошем настроении, и он как никогда полон решимости спасти нашу страну", — написал Грэм.

Позже издание New York Post уточнило, что когда Трамп был на поле для гольфа, охрана заметила подозрительного мужчину. У него было что-то, похожее на пистолет. Агент выстрелил несколько раз, а Трампа перевели в безопасное место.

Напомним, 13 июля Томас Мэтью Крукс выстрелил в Дональда Трампа на митинге в Батлере, штат Пенсильвания. Политик получил ранение уха.