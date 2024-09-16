"Реальна загроза": Трамп звинуватив у замахах на своє життя Байдена та Гарріс

Республіканець Дональд Трамп переконаний, що до слів його політичних суперників прислухаються "небезпечні дурні", які потім беруться в нього стріляти. Президента Джо Байдена та суперницю Камалу Гарріс він назвав внутрішніми ворогами США.

Related video

Кандидат у президенти США Дональд Трамп, який пережив вже другий замах на своє життя, звинуватив у нападах американського лідера Джо Байдена та свою суперницю, віцепрезидентку Камалу Гарріс. Про це відомо з його інтерв’ю виданню Fox News, опублікованого 16 вересня.

Республіканець переконаний, що підозрюваного підштовхнула до дій "дуже запальна мова" його політичних суперників.

"Він повірив риториці Байдена і Гарріс і діяв згідно з нею. Їхня риторика змушує в мене стріляти, коли я той, хто збирається врятувати країну, а вони руйнують країну — як зсередини, так і ззовні", — заявив Трамп.

Він згадав, що Байден та Гарріс його називали "загрозою демократії", водночас виставляючи себе лідерами єдності. Політик запевнив, що насправді все навпаки.

"Це люди, які хочуть знищити нашу країну. Це називається ворог зсередини. Вони є реальною загрозою", — підкреслив він.

У ЗМІ зазначили, що затриманий Раян Уеслі Раут раніше на своїх сторінках у соцмережах заявляв, що демократи "не можуть програти" у США.

"Вони роблять це за допомогою поєднання риторики та судових позовів, у які мене втягують. Це те, до чого прислухаються небезпечні дурні, як-от стрілок", — пояснив Трамп.

Він запевнив, що політика Байдена і Гарріс знищує США, звинувативши їх у дозволі "мільйонам дуже небезпечних мігрантів хлинути" в країну та руйнувати її. З його слів, через цю слабкість світ "більше не поважає" штати.

Не оминув увагою республіканець і дебати, розкритикувавши ЗМІ. З його слів, медіа "складаються з дурнів", які захищатимуть демократів "за будь-яку ціну". Водночас дебати він назвав упередженими та неконтрольованими, а суперницю звинуватив у брехні.

Трамп закликав демократів стежити за своєю риторикою.

"Вони використовують дуже підбурливу мову. Я теж можу ним користуватися — набагато краще, ніж вони, — але я цього не роблю", — попередив він.

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп грав із другом у гольф, коли пролунали постріли. У кущах помітили чоловіка, який швидко втік. Там згодом правоохоронці виявили автомат АК-47 з прицілом, дві сумки та камеру GoPro. Повідомлялось, що поліція затримала 58-річного Раяна Уеслі Раута, який відкрито критикував республіканця у соцмережах.

Після новин про інцидент з’явилась реакція суперниці Трампа демократки Камали Гарріс. Вона подякувала Секретній службі США за пильність, а також засудила політичне насильство.