"Ужасное развитие событий": Джонсон отказался встречаться с Зеленским в США

Спикер Палаты представителей отметил, что его не будет в городе, а даже если бы он и имел возможность встретиться с Владимиром Зеленским — они бы обсуждали письмо Джонсона с требованием уволить посла Украины в США Оксану Маркарову.

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Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что не встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находится с визитом в США. Об этом Джонсон заявил во время пресс-конференции, сообщила корреспондент "Голоса Америки" Екатерина Лисунова.

"Нет, я не смог запланировать встречу с Зеленским на этой неделе, потому что был очень занят, как вы все могли заметить. И я даже не думаю, что завтра буду в городе", — сказал Джонсон.

Он уточнил, что если бы имел возможность встретиться с украинским президентом, то они обязательно бы обсудили письмо Джонсона к Зеленскому, в котором спикер Палаты представителей требует уволить посла Украины в США Оксану Маркарову.

"Я думаю, что это было очень ужасное развитие событий, и оно напрягает отношения между двумя странами в очень неудачное для Украины время, поэтому я сожалею об этом", — отметил Джонсон.

Отметим, что в письме к Зеленскому, о котором идет речь, Майк Джонсон утверждает, что Республиканская партия потеряла доверие к Маркаровой из-за того, что она организовала поездку президента Украины на завод по производству оружия в Пенсильвании — штата, который традиционно является "неопределенным", поскольку там побеждали как республиканские, так и демократы в разные годы.

"Визит очевидно был частью политической кампании с целью помочь демократам и явно является вмешательством в выборы", — написал в письме Джонсон.

У Владимира Зеленского в четверг 26 сентября в 11:00 в Палате представителей Конгресса США состоится закрытая двухпартийная встреча в Комитете по вопросам вооруженных сил.

Напомним, 25 сентября в штабе Дональда Трампа заявили, что их кандидат не встретится с Зеленским.

24 сентября Дональд Трамп пообещал "вывести" США из российско-украинской войны и провести переговоры в случае своей победы.