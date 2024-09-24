Трамп обозвал Зеленского "продавцом", который приезжает в США за деньгами, — Bloomberg

По словам Трампа, президент Украины очень хочет, чтобы на выборах в США победила кандидат от Демократической партии Камала Харрис. Политик отдельно отметил, что в случае своей победы он будет пытаться подтолкнуть Киев и Москву к мирным переговорам.

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского "самым большим продавцом в истории", который после каждой поездки в Америку возвращается в Украину с деньгами. Об этом Трамп заявил во время митинга в Пенсильвании пишет Bloomberg.

"Я вижу, что Зеленский здесь. Я думаю, что Зеленский является крупнейшим продавцом в истории — каждый раз, когда он приезжает в страну, он уходит с 60 миллиардами долларов", — сказал Трамп.

Он также заявил, что будет "по-другому" подходить к политике в отношении Украины, и выразил недоумение по поводу просьб президента Украины Владимира Зеленского о помощи в сфере безопасности.

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Трамп добавил, что, по его мнению, украинский лидер "очень хотел, чтобы его оппонентка от Демократической партии Камала Харрис победила на выборах", и сказал, что в случае победы на выборах он будет пытаться подтолкнуть Украину и Россию к столу переговоров.

"Если я выиграю эти выборы, первое, что я сделаю, это позвоню Зеленскому, позвоню президенту Путину и скажу: "Вы должны заключить соглашение, это безумие", — подчеркнул Трамп.

Журналисты подчеркнули, что заявления Трампа появились накануне встреч Зеленского с Харрис и президентом США Джо Байденом, во время которой украинский лидер должен представить свой "план победы", направленный на прекращение войны.

Отметим, что Зеленский также хочет обсудить "план победы" и с самим Трампом.

Напомним, 23 сентября в интервью изданию The New Yorker Владимир Зеленский заявил, что не уверен в том, что Дональд Трамп знает, как победить в войне.

В этот же день Зеленский заявил, что ближайшие несколько месяцев станут ключевыми в войне с Россией.