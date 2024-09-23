"У нас не так много времени": следующие месяцы будут решающими в войне, — Зеленский

По словам украинского лидера, если не действовать быстро, то война с Россией может затянуться на долгие годы или даже десятилетия.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил что ближайшие несколько месяцев станут ключевыми в войне с Россией. Он заявил, что Украина располагает ограниченным временем для достижения решающих результатов на поле боя и предотвращения длительного конфликта, который может затянуться на десятилетия. Об этом украинский лидер сказал 23 сентября на церемонии вручения премии The Golden Plate Award в США.

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Выступая на церемонии вручения премии Американской академии достижений, Зеленский обратился к международному сообществу, указав на важность быстрых действий.

"У нас не так много времени. Следующие несколько месяцев будут решающими. В этой войне — войне России против Украины и всех вас, потому что это война России против самой свободы, — у нас мало времени, чтобы определить, каким будет ее результат", — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что результаты ближайших месяцев определят будущее Украины и всего мира, призвав к сплоченности и поддержке.

"Мы должны его определить. Ни Россия, ни их кровавые союзники. Мы должны быть быстрыми. Нам нужно не потерять следующие несколько месяцев в войне, чтобы не потерять следующие десятилетия", — подчеркнул президент Зеленский.

Зеленский получил награду The Golden Plate Award

Владимир Зеленский получил награду The Golden Plate Award от Американской академии достижений.

"Сегодняшний мир не позволяет нам проиграть ни одной битвы, когда на одной стороне — свобода, а на другой — все то, чего мы никогда не пожелали бы своим детям. Нам всем нужна победа. И мы все знаем почему", — говорится в сообщении президента.

Премия вручается деятелям, которые внесли вклад в развитие человечества.

Напомним, президент Владимир Зеленский объявил о готовности плана победы Украины. Советник администрации президента США Джон Кирби не вдавался в подробности относительно возможной встречи Байдена и Зеленского, посоветовав дождаться официальных заявлений.

По мнению издания Bloomberg, президент Украины Владимир Зеленский будет добиваться от президента США Джо Байдена официального приглашения вступить в НАТО, а также, чтобы Штаты взяли на себя обязательства по постоянным поставкам современного оружия в рамках плана по прекращению войны с РФ.