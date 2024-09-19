Зеленский объявил о готовности плана победы Украины: Белый дом не полностью проинформирован

Советник администрации президента США Джон Кирби не вдавался в подробности относительно возможной встречи Байдена и Зеленского, посоветовав дождаться официальных заявлений.

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Соединенные Штаты Америки не в полной мере проинформированы о плане президента Украины Владимира Зеленского относительно победы Украины в российско-украинской войне. Такое заявление сделал советник Белого дома по национальной безопасности Джона Кирби, пишет "Укринформ".

Таким образом Джон Кирби ответил на вопрос, имел ли возможность Джо Байден ознакомиться с планом победы, который подготовил Зеленский, и считают ли Соединенные Штаты его действительно победным.

"Мы не были полностью проинформированы об этом", — ответил представитель Белого дома.

Джон Кирби не вдавался в подробности относительно возможной встречи главы США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского, посоветовав дождаться официальных заявлений по данному вопросу. При этом он не исключил возможности встречи Зеленского и действующего вице-президента США, кандидата в президенты Камалы Харрис.

"Как известно, она несколько раз с глазу на глаз встречалась с президентом Зеленским, и я знаю, что она говорила с ним по телефону. Я почти не сомневаюсь, если представится такая возможность, и они оба смогут еще раз поговорить, они это сделают", — добавил Джон Кирби.

План победы Украины: что известно на сейчас

Напомним, что о готовности плана победы в войне против России президент Украины Владимир Зеленский отмечал 18 сентября. По его словам, все пункты и ключевые акценты плана победы уже проработаны, а также определены необходимые приложения с деталями. Сейчас уже готовятся соответствующие встречи с партнерами и переговоры.

План победы будет включать подробный перечень жизненно необходимых для победы военных ресурсов и просьбу о разрешении атаковать территорию России ракетами большой дальности. Документ также будет подчеркивать необходимость инвестиций для укрепления отечественного потенциала производства оружия в Украине. Среди политических шагов план будет предусматривать обращение о скорейшем вступлении Украины в НАТО.