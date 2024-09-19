Зеленський оголосив про готовність плану перемоги України: Білий дім не повністю поінформований

Радник адміністрації презиеднта США Джон Кірбі не вдавався до подробиць щодо можливої зустрічі Байдена та Зеленського, порадивши дочекатись офіційних заяв.

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Сполучені Штати Америки не повною мірою поінформовані про план президента України Володимира Зеленського щодо перемоги України у російсько-українській війні. Таку заяву зробив радника Білого дому з національної безпеки Джона Кірбі, пише "Укрінформ".

Таким чином Джон Кірби відповів на запитання, чи мав змогу Джо Байден ознайомитися з планом перемоги, який підготував Зеленський, і чи вважають Сполучені Штати його справді переможним.

"Ми не були повністю поінформовані про це", — відповів представник Білого дому.

Джон Кірбі не вдавався до подробиць щодо можливої зустрічі глави США Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського, порадивши дочекатись офіційних заяв щодо даного питання. При цьому він не виключив можливості зустрічі Зеленського й чинної віцепрезидентки США, кандидатки в президенти Камали Гарріс.

"Як відомо, вона кілька разів віч-на-віч зустрічалася з президентом Зеленським, і я знаю, що вона говорила з ним телефоном. Я майже не сумніваюся, якщо випаде така нагода, і вони обидва зможуть ще раз поговорити, вони це зроблять", — додав Джон Кірбі.

План перемоги України: що відомо на зараз

Нагадаємо, що про готовність плану перемоги у війні проти Росії президент України Володимир Зеленський зазначав 18 вересня. За його словами, всі пункти та ключові акценти плану перемоги вже опрацьовані, а також визначені необхідні додатки з деталями. Зараз вже готуються відповідні зустрічі з партнерами та переговори.

План перемоги включатиме детальний перелік життєво необхідних для перемоги військових ресурсів та прохання про дозвіл атакувати територію Росії ракетами великої дальності. Документ також наголошуватиме на необхідності інвестицій для зміцнення вітчизняного потенціалу виробництва зброї в Україні. Серед політичних кроків план передбачатиме звернення щодо якнайшвидшого вступу України до НАТО.