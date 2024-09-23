"У нас не так багато часу": наступні місяці будуть вирішальними у війні, — Зеленський

За словами українського лідера, якщо не діяти швидко, то війна з Росією може затягнутися на довгі роки або навіть десятиліття.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчі кілька місяців стануть ключовими у війні з Росією. Він заявив, що Україна має у своєму розпорядженні обмежений час для досягнення вирішальних результатів на полі бою і запобігання тривалого конфлікту, який може затягнутися на десятиліття. Про це український лідер сказав 23 вересня на церемонії вручення премії The Golden Plate Award у США.

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Виступаючи на церемонії вручення премії Американської академії досягнень, Зеленський звернувся до міжнародної спільноти, вказавши на важливість швидких дій.

"У нас не так багато часу. Наступні кілька місяців будуть вирішальними. У цій війні — війні Росії проти України та всіх вас, тому що це війна Росії проти самої свободи, — у нас мало часу, щоб визначити, яким буде її результат", — сказав президент.

Зеленський наголосив, що результати найближчих місяців визначать майбутнє України та всього світу, закликавши до згуртованості та підтримки.

"Ми повинні його визначити. Ні Росія, ні їхні криваві союзники. Ми маємо бути швидкими. Нам потрібно не втратити наступні кілька місяців у війні, щоб не втратити наступні десятиліття", — наголосив президент Зеленський.

Зеленський отримав нагороду The Golden Plate Award

Володимир Зеленський отримав нагороду The Golden Plate Award від Американської академії досягнень.

"Сьогоднішній світ не дозволяє нам програти жодної битви, коли на одному боці — свобода, а на іншому — все те, чого ми ніколи не побажали б своїм дітям. Нам усім потрібна перемога. І ми всі знаємо чому", — йдеться в повідомленні президента.

Премію вручають діячам, які зробили внесок у розвиток людства.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оголосив про готовність плану перемоги України. Радник адміністрації президента США Джон Кірбі не вдавався в подробиці щодо можливої зустрічі Байдена і Зеленського, порадивши дочекатися офіційних заяв.

На думку видання Bloomberg, президент України Володимир Зеленський домагатиметься від президента США Джо Байдена офіційного запрошення вступити в НАТО, а також щоб Штати взяли на себе зобов'язання щодо постійного постачання сучасної зброї в межах плану з припинення війни з РФ.