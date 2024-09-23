Розмова не буде легкою: як Зеленський переконуватиме Трампа допомагати Україні

Трамп не дуже хоче зустрічатися з Зеленським, але ще більше не бажає дозволити Гарріс перехопити ініціативу в українському питанні. Чи знайдуть цього разу спільну мову політики та які наслідки матиме зустріч — у матеріалі Фокусу.

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Сумніви й переконання Трампа: оптимальний формат зустрічі

"Напевно, так", — відповідає на запитання журналістів Дональд Трамп, чи проведе він зустріч із Володимиром Зеленським, але не повідомляє жодних подробиць. Про це пише Reuters. Агентство додає: упродовж останніх місяців інші світові лідери, які відвідували США для зустрічей на найвищому рівні, також мали зустрічі з Трампом

Очікується, що цього тижня Володимир Зеленський відвідає Нью-Йорк і засідання Генеральної асамблеї ООН, де виступатиме 25 вересня. У США український президент і планує представити план перемоги президенту США Джо Байдену та кандидатам у президенти — Камалі Гарріс і Трампу.

Політолог Володимир Фесенко говорить, що напередодні виборів у США Україні важливо продовжувати стратегічну співпрацю зі США, треба зустрічатися з обома кандидатами на посаду президента. "Зеленський знає обох. Головна мета — представлення нашого "плану перемоги". Зараз триває дискусія про форми допомоги Україні, як завершити війну, зокрема й під час передвиборчих дебатів. Україні просто необхідно донести своє бачення", — зауважує він. Та додає: пріоритет для України — збереження двопартійної підтримки.

"Зустріч із Трампом відбудеться, бо у Зеленського є план перемоги. Важливо, щоб усі розуміли, як Україна бачить теперішнє та майбутнє цієї війни, — переконаний і політолог Олег Лісний. — Трампу теж вигідно поспілкуватися з Зеленським, бо українська тема — це топова тема цих американських виборів. І не скористатися цим шансом для нього — велика розкіш, у тій ситуації, у якій перебуває Трамп. Він не програє, але у нього є певні проблеми з новими меседжами, бачення майбутнього США та взагалі світу".

Водночас Лісний не впевнений, що всі три зустрічі, про які нині йдеться, зокрема із Трампом, будуть переведені у публічну площину.

"Але Трамп не може не погодится на цю зустріч, навіть якщо він не хоче, — додає у коментарі Фокусу експерт. — А Трамп, можливо, і не хоче, бо почує незручні запитання. Якщо не погодиться, він своїй опонентці дасть перевагу, Гарріс повторює, що вона за демократичну Україну, а Трамп підтримує лише диктаторів. Йому треба показати, що з диктаторами він дружить, поважає президента РФ Володимира Путіна, але говорить не тільки з ними. І ця зустріч буде для України корисною — ми не знаємо, хто стане наступним президентом".

Перша та важлива: Зеленський і Трамп не розмовляли три роки

Зустріч із Трампом буде першою для Зеленського після того, як той залишив Білий дім. Згодом Зеленський і Трамп офіційно комунікували лише по телефону. 19 липня 2024 року президент України Зеленський зателефонував Дональду Трампу. Сталося це, коли Трамп офіційно прийняв висунення Республіканської партії на посаду президента.

Тоді кандидат у президенти США заявив, що мав "дуже хорошу розмову" та згадав знову про необхідність переговорів України з Росією. "Я вдячний президенту Зеленському за те, що він звернувся до мене, адже я, як ваш наступний президент Сполучених Штатів, принесу мир у світ і покладу край війні, яка забрала стільки життів і зруйнувала незліченну кількість невинних сімей. Обидві сторони зможуть зібратися разом і домовитися про угоду, яка покладе край насильству і прокладе шлях до процвітання", — написав Трамп у соціальній мережі Truth Social.

Пресслужба Зеленського була стриманішою: повідомила про розмову, втім зазначила, що політики "домовились обговорити під час особистої зустрічі, які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим".

Доти комунікації Зеленського й Трампа не можна назвати цілком вдалими.

Трамп вперше зустрівся із Зеленським у вересні 2019 року. Зустріч відбулася на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку і тривала 17 хвилин. Тоді говорили про американську допомогу Україні, а також коментували розслідування щодо сина Джо Байдена.

Як відомо, напередодні було оприлюднено стенограму телефонної розмови між Трампом і Зеленським. Тодішній американський президент закликав українського співпрацювати з його адвокатом Руді Джуліані та критикував "несправедливе звільнення" українського генерального прокурора Віктора Шокіна, який почав розслідування щодо компанії Burisma, у наглядовій раді якої працював син Байдена Гантер.

Зрештою, саме згадана телефонна розмова із Зеленським призвела до першого імпічменту Трампа у грудні 2019 року — його звинуватили у спробі вплинути на президентські вибори у США 2020-го через тиск на українського президента.

"Трамп ненавидить Україну. Він і його оточення вважають, що Україна була причиною всіх проблем", — вважає Лев Парнас, українсько-американський бізнесмен, який колись служив в Україні помічником адвоката Трампа Руді Джуліані, а пізніше виступив проти колишнього президента. Експерта цитує видання Politico у квітня 2024 року.

Особливості політики Трампа: поговорити з Путіним

Дональд Трамп відомий своєю різкою позицією щодо російсько-української війни. За час вторгнення він говорив, що можна домовитися з Путіним і варто було б залишити РФ окуповані області. На практиці це могло б означати, що США за Трампа припиняє постачати Україні допомогу, зокрема зброю, та спонукає сідати за стіл перемовин. Трамп розглядає можливість натиснути на українську владу і змусити відмовитися від територій.

У відповідь на такі заяви Зеленський намагався через посередників запросити кандидата у президенти Трампа приїхати в Україну, "щоб він на власні очі побачив ситуацію і зробив певні висновки". Чи була відповідь на запрошення — невідомо.

Загалом тема російсько-української війни давно вже стала частиною американської політики. За підрахунком The New York Times, вона стала третьою за таймінгом під час дебатів Трампа та Гарріс. Трамп присвятив їй 03:46 хвилини, Гарріс — 02:36. Довше кандидати дискутували лише про економіку США та права на аборти.

Загалом тоді Трамп повторив, якби він був президентом, Росія ніколи б цього не зробила. "Дуже добре знаю Путіна, він би ніколи не вдерся б в Україну і не вбив мільйони людей. Такої загрози не було чотири роки [моєї каденції]. Я це владнаю швидко. Якщо буду обраним президентом, закінчу війну ще до вступу на посаду", — сказав він. І додав: "У найбільших інтересах США — закінчити цю війну. Гаразд, укласти угоду. Ми повинні зупинити знищення людських життів".

В очікуванні результатів візиту Зеленського до Нью-Йорка

Нинішня поїздка Зеленського до США відбувається на тлі новин про другий замах на Трампа. У Вашингтоні багато говорили про підозрюваного Раяна Раута. Він прихильник України: давав інтерв’ю The New York Times і допомагав шукати закордонних бійців для ЗСУ. Наразі ФБР перевіряє коментарі Раута про Україну і вивчає його мотиви. Прихильники Трампа називають Раута українським радикалом, натякаючи, що допомога Україні призводить до хаосу — необхідно триматися від цієї війни подалі. На ці заяви звертає увагу журналіст "Голосу Америки" Остап Ярош. Проте сам Трамп не згадує про цей український "контекст".

"Наступного тижня Зеленський — у США. Буде бачитися з Джо Байденом і Камалою Гарріс, а також, за очікуваннями, із Дональдом Трампом. Це стане нагодою перевести розмови про допомогу Україні в інше русло, зробивши акцент на важливості двопартійної підтримки і донести це повідомлення до обох таборів", — говорить він.

"Гадаю, Зеленський буде прагматичним і агресивним, це диктуватиме порядок денний. Він точно змінився від останньої зустрічі з Трампом. Як і змінилася загальна ситуація в Україні. Є втома, елементи розпачу, бажання боротися й повертати території, тобто емоційні гойдалки", — продовжує Олег Лісний.

Він вважає, що зараз позиція президента Зеленського сильна.

"Ще нещодавно він мав їхати з розумінням невизначеності ситуації, але це було до Курської операції. До неї все впиралось у стіну, говорили, Україні доведеться розраховуватися територіями за майбутній мир. Ні про жоден справедливий мир не йшлося, — додає він. — Зараз в активі президента те, що червоних ліній більше немає. Це Україна довела не тільки влучаннями по російській території, зокрема по складах із новітньою зброєю, а й Курською операцією — переходом на територію РФ. Зеленський буде говорити і з позиції складної ситуації на фронті, та водночас з елементами успіху. Він може продемонструвати, що слова Путіна про ядерну війну не мають сенсу".

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв згадує, що Трамп неодноразово говорив, що він добре знає та особисто поважає Володимира Зеленського, хоча публічне ставлення до українського президента було різним.

"Приміром, він говорив, що Зеленський "один із найкращих продавців в історії" — "щоразу, коли він приїжджає в країну, він їде із 50 або 60 мільярдами доларів". Важко говорити, чи це такий комплемент, чи нападка, але так чи інакше ми знаємо, що Трампу й Зеленському вдавалося знаходити спільну мову раніше — хоча перший дзвінок 2019 року призвів до імпічмента Трампа, особисте ставлення до Зеленського у Трампа залишилося позитивним. Це підтверджують і американські інсайдери", — говорить Фокусу Краєв.

Він також зазначає, що, на відміну від попередніх, ця зустріч із Трампом не буде ризикованою: Зеленський — лідер держави, Трамп в опозиції. "Те, що говоритиме Трампу, він говоритиме й Байдену. Тобто окремої гри для окремої політичної сили не передбачається", — зауважує експерт.

Звісно, розмова не буде легкою, бо Трамп — не той, хто слухає, важко зачепити його увагу.

Цілком імовірно, що цей візит Володимира Зеленського до США й особиста зустріч з обома кандидатами можуть бути останніми перед виборами в США. До виборів залишається 45 днів.