Обговорять стратегічні плани: Зеленський зустрінеться з Байденом, Гарріс та Трампом

Під час візиту української делегації на Генеральну Асамблею ООН Київ познайомить трьох американських політиків з планом завершення війни. Відома дата зустрічі і теми розмови з президентом США Джо Байденом.

Related video

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден матимуть особисту зустріч 26 вересня 2024 року. Головна тема розмови політиків стосуватиметься подальших планів Україні під час війни з РФ. Крім того, глава української держави поспілкується з кандидатом в президенти від Республіканської і Демократичної партій. Про деталі візиту у Вашингтон повідомила пресслужба Білого дому.

Заява Білого дому з'явилась увечері 19 вересня. У заяві вказано, що зустріч Байдена та Зеленського відбудеться у четвер 26 вересня: о котрій голині — не відомо. Під час розмови політики торкнуться "стратегічних планів" України і деталей підтримки, яку будуть надавати США. Крім того, український президент поговорить з віцепрезиденткою і кандидаткою на президентських виборах від демократів Камалою Гарріс. Окремо наголошується, що очільники Білого дому вірні ідеї перемоги Україні.

"Президент і віцепрезидент підкреслять свою непохитну відданість підтримувати Україну, доки вона не переможе у цій війні", — ідеться у дописі пресслужби Білого дому.

Коли саме відбудеться зустріч з Гарріс, чи буде спільна зустріч трьох політиків, у заяві офісу президента США не вказано.

Речник президента Зеленського Сергій Никифоров увечері 19 вересня у дописі на сторінці Facebook підтвердив, що очільник держави зустрінеться з Байденом та Гарріс. Також планують розмову з Дональдом Трампом. Інших деталей речник не додав.

Мирні переговори - зустріч Зеленського з Байденом, Гарріс, Трампом Фото: Скриншот

Мирні переговори — деталі дій України

Зазначимо, Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Генеральної Асамблеї ООН, яка почалась 10 вересня 2024 року в Нью-Йорку. В США з'явиться делегація на чолі з президентом, виступ якого на Асамблеї запланованих на 25 вересня. Під час поїздки трьом американським державним діячам, Джо Байдена, Камалу Гарріс та Дональда Трампа, покажуть "план перемоги". Фокус зібрав інформацію з відкритих джерел та коментарі експертів щодо того, яким може бути цей план. Формула миру — це "4+1": чотири пункти стосуються завершення війни, один — відновлення України. При цьому не ідеться про замороження війни, запевнили громадськість у офісі президента.

10 вересня іспанське видання EFE опублікувала орієнтовні пункти плану Зеленського. Серед іншого, у ньому ідеться про прорив в Курську область і можливість тиску на РФ для початку перемовин. Також вказано, що Київ буде наполягати на гарантіях безпеки та економічної підтримки від західних партнерів і запропонує перелік дій Москви для припинення бойових дій.

Нагадуємо, 19 вересня Дональд Трамп повідомив, що дійсно матиме особисту зустріч з Зеленським, написало агентство Reuters. 13 вересня Джей Ді Венс, якого Трамп обрав потенційним віцепрезидентом, заявив, що підтримує план завершення війни без повернення Україні опікуваних територій.