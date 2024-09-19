Трамп анонсував можливу зустріч із Зеленським: подробиці

За словами журналістів, останніми місяцями деякі інші світові лідери, які відвідували США для самітів і зустрічей із президентом Джо Байденом, зрештою зустрічалися і з Трампом.

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Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що він "імовірно" зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Журналісти нагадали, що Зеленський прибуде до США наступного тижня, щоб виступити на засіданні Ради Безпеки ООН.

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"Ймовірно, так", — сказав Трамп у відповідь на запитання репортера про те, чи зустрінеться він з українським лідером.

Щоправда він не надав додаткових подробиць.

У матеріалі йдеться про те, що останніми місяцями деякі інші світові лідери, які відвідували США для самітів і зустрічей із президентом Джо Байденом, зрештою зустрічалися і з Трампом.

Водночас Зеленський ще в серпні заявив, що хоче представити мирний план Байдену, Камалі Гарріс і Трампу. Хоча Трамп і Зеленський говорили телефоном у липні, вони не спілкувалися особисто з 2017-2021 року, коли Трамп був президентом.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що план перемоги України у війні повністю готовий. Раніше ЗМІ повідомляли, що план передбачає заморожування війни, але в ОП такі чутки спростували. За іншою інформацією, документ містить перелік того, що потрібно ЗСУ для перемоги над російським військом.

Також в ОП заявляли, що реалізація плану перемоги Зеленського залежить від Байдена. За словами радника глави Офісу президента Сергія Лещенка, Київ хоче домогтися від Вашингтона зняття обмежень на удари по російській території. Тоді військові об'єкти противника будуть вражені й не нестимуть загрози.