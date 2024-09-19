Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским: подробности

По словам журналистов, в последние месяцы некоторые другие мировые лидеры, которые посещали США для саммитов и встреч с президентом Джо Байденом, в конечном итоге встречались и с Трампом.

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Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что он "вероятно" встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет информационное агентство Reuters.

Журналисты напомнили, что Зеленский прибудет в США на следующей неделе, чтобы выступить на заседании Совета Безопасности ООН.

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"Вероятно, да", — сказал Трамп в ответ на вопрос репортера о том, встретится ли он с украинским лидером.

Правда он не предоставил дополнительных подробностей.

В материале говорится, что в последние месяцы некоторые другие мировые лидеры, которые посещали США для саммитов и встреч с президентом Джо Байденом, в конечном итоге встречались и с Трампом.

При этом Зеленский еще в августе заявил, что хочет представить мирный план Байдену, Камале Харрис и Трампу. Хотя Трамп и Зеленский говорили по телефону в июле, они не общались лично с 2017-2021 года, когда Трамп был президентом.

Напомним, Зеленский заявил, что план победы Украины в войне полностью готов. Ранее СМИ сообщали, что план предусматривает замораживание войны, но в ОП такие слухи опровергли. По другой информации, документ включает перечень того, что нужно ВСУ для победы над российским войском.

Также в ОП заявляли, что реализация плана победы Зеленского зависит от Байдена. По словам советника главы Офиса президента Сергея Лещенко, Киев хочет добиться от Вашингтона снятия ограничений на удары по российской территории. Тогда военные объекты противника будут поражены и не будут нести угрозы.