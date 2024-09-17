"Модель, более влиятельная, чем слабость": Помпео рассказал, как Трамп остановит войну в Украине (видео)

Бывший госсекретарь США Майк Помпео посоветовал воспринимать заявления Джеймса Дэвида Вэнса как предвыборные. Он заверил, что реальная политика в отношении Украины в случае победы Дональда Трампа будет зависеть только от самого президента.

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп уже показал, что может сдерживать агрессию РФ, и может повторить этот успех снова. Об этом заявил бывший госсекретарь США и экс-директор ЦРУ Майк Помпео в интервью, опубликованном на YouTube-канале журналистки Натальи Мосейчук 17 сентября.

По его словам, администрация Трампа предоставила Украине еще до полномасштабной войны оборонительные системы, которые сдерживали президента РФ Владимира Путина. Когда же республиканец покинул пост президента США, Кремль снова взялся "убивать украинцев и захватывать новые территории".

"Когда пытаешься предсказать, что Путин сделает в случае президентства Трампа, можно ожидать, что модель сдерживания, которую мы выстроили, будет значительно влиятельнее для него, чем слабость, которую он видел при президентстве (Барака, — ред.) Обамы и (Джо, — ред.) Байдена. Это нанесло значительный ущерб не только Украине, которая потеряла тысячи жизни, но и всему европейскому континенту и США", — отметил Помпео.

Также он ответил на вопрос, действительно ли Трамп будет говорить и жать руку международному преступнику. Помпео объяснил, что политикам "часто приходится говорить с плохими людьми", ведь они становятся источником самых больших бед, но это — "просто работа".

Он прокомментировал и заявление сенатора Джеймса Дэвида Вэнса, намекнув, что к его словам не стоит относиться серьезно. Бывший госсекретарь подчеркнул, что в США продолжается предвыборный период, а сам Вэнс — лишь кандидат в вице-президенты. Он заверил, что политика в вопросе Украины будет зависеть исключительно от Трампа, если тот вернется на пост президента.

Помпео убежден, что Трамп и его команда в случае его победы на выборах снова достигнут "огромных успехов" в сдерживании Путина.

Напомним, кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что собирается прекратить войну в Украине. Он предположил, что сможет "прекрасно поладить с Россией".

Сенатор-республиканец Джеймс Дэвид Вэнс рассказал, что "план мира" Трампа включает прекращение боев на линии фронта, гарантии для Кремля относительно того, что Украина никогда не вступит в НАТО, и восстановление инфраструктуры Евросоюзом.

В то же время президент Владимир Зеленский отмечал, что заявления Трампа — только "предвыборные", поэтому могут не соответствовать его реальной политике в случае победы.