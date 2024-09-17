Трамп пообещал наладить отношения с РФ и Китаем в случае своей победы (видео)

Отдельно политик от Республиканской партии подчеркнул, что желает, чтобы Кремль "урегулировал ситуацию в Украине".

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45-й президент США Дональд Трамп вновь заговорил о своем таинственном мирном плане и заявил, что намерен прекратить войну в Украине, если будет переизбран на пост президента США на предстоящих выборах. Об этом заявил в интервью блогеру и криптовалютчику Фаруку Сармаду на платформе Х (Twitter), пишет Al Mayadeen.

США при Трампе будут хорошо ладить с Россией и Китаем, если он победит на предстоящих президентских выборах, заявил экс-президент.

Дональд Трамп и Фарук Сармад

"Я не знаю, враги ли они. Я думаю, мы прекрасно поладим с Китаем. Я думаю, мы прекрасно поладим с Россией", — заявил кандидат от Республиканской партии в интервью блогеру Фаруку Сармаду, которое транслировалось на канале X.

"Я хочу, чтобы Россия урегулировала ситуацию в Украине", — добавил Трамп.

Фарук Сармад в Мар-а-Лаго

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока преждевременно оценивать готовность Трампа стать посредником в урегулировании продолжающейся российско-украинской войны, отметив необходимость дождаться окончания президентских выборов.

Поклонники Фарука в комментариях выразили восхищение прежде всего тем, что тому удалось пообщаться с Трампом, а потом уже заинтересовались темой обсуждения.

12 августа Трамп говорил тоже самое в интервью с Илоном Маском на его странице в Х. Тогда Трамп сообщил, что "это хорошо", когда президенты США развивают отношения с иностранными лидерами, несмотря на различия в их политике.

Тогда он сообщил, что российский президент Владимир Путин "его уважает".

"Я очень хорошо знаю Путина. Я с ним очень хорошо ладил. Он уважал меня, и это как раз одна из таких вещей", — заявил бывший президент, обвинив нынешнюю администрацию США в неспособности развивать связи с мировыми лидерами.

Дональд Трамп и Фарук Сармад Фото: Farokh/X (Twitter)

"Я надеюсь снова найти с ним точки соприкосновения", — сказал Трамп о своих отношениях с российским президентом. А также сообщил, что важно иметь хорошие отношения с главной КНР Си Цзиньпином и диктатором КНДР Ким Чен Ыном.