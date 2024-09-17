Трамп пообіцяв налагодити відносини з РФ і Китаєм у разі своєї перемоги (відео)

Окремо політик від Республіканської партії наголосив, що бажає, щоби Кремль "врегулював ситуацію в Україні".

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45-й президент США Дональд Трамп знову заговорив про свій таємничий мирний план і заявив, що має намір припинити війну в Україні, якщо його переоберуть на посаду президента США на майбутніх виборах. Про це заявив в інтерв'ю блогеру і криптовалютнику Фаруку Сармаду на платформі Х (Twitter), пише Al Mayadeen.

США за Трампа будуть добре ладнати з Росією і Китаєм, якщо він переможе на майбутніх президентських виборах, заявив експрезидент.

Дональд Трамп і Фарук Сармад

"Я не знаю, чи вороги вони. Я думаю, ми прекрасно порозуміємося з Китаєм. Я думаю, ми чудово порозуміємося з Росією", — заявив кандидат від Республіканської партії в інтерв'ю блогеру Фаруку Сармаду, яке транслювалося на каналі X.

"Я хочу, щоб Росія врегулювала ситуацію в Україні", — додав Трамп.

Фарук Сармад у Мар-а-Лаго

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що поки що передчасно оцінювати готовність Трампа стати посередником у врегулюванні російсько-української війни, зазначивши на необхідності дочекатися закінчення президентських виборів.

Шанувальники Фарука в коментарях висловили захоплення насамперед тим, що тому вдалося поспілкуватися з Трампом, а потім уже зацікавилися темою обговорення.

12 серпня Трамп говорив те саме в інтерв'ю з Ілоном Маском на його сторінці в Х. Тоді Трамп повідомив, що "це добре", коли президенти США розвивають відносини з іноземними лідерами, попри відмінності в їхній політиці.

Тоді він повідомив, що російський президент Володимир Путін "його поважає".

"Я дуже добре знаю Путіна. Я з ним дуже добре ладнав. Він поважав мене і це якраз одна з таких речей", — заявив колишній президент, звинувативши нинішню адміністрацію США в нездатності розвивати зв'язки зі світовими лідерами.

Дональд Трамп і Фарук Сармад Фото: Farokh/X (Twitter)

"Я сподіваюся знову знайти з ним точки дотику", — сказав Трамп про свої відносини з російським президентом. А також повідомив, що важливо мати добрі стосунки з очільником КНР Сі Цзіньпіном і диктатором КНДР Кім Чен Ином.