Трамп повертається: п'ять висновків із розмови експрезидента США з Ілоном Маском

Related video

Колишній президент Трамп поговорив у понеділок із засновником Tesla Ілоном Маском на X, якою теж володіє Маск, що ознаменувало найзначніше повернення Дональда Трампа на платформу соціальних мереж із 2023 року.

Трамп і Маск розмовляли приблизно дві години, зачепивши низку тем, включно з нещодавнім замахом на Дональда Трампа, його поглядами на імміграцію та економіку, а також майбутнього виробництва енергії. Маск підтримав Трампа в передвиборчій кампанії 2024 року.

Ось п'ять висновків з їхньої розмови.

Трамп повертається в X

Понеділок, по суті, ознаменував повернення Трампа на платформу соціальних мереж, де він значною мірою побудував свій політичний бренд і переписав правила президентського спілкування.

Експрезидент не лише розмовляв із Маском у Spaces, а й публікував повідомлення на X за кілька годин до інтерв'ю, що є ознакою того, що він, можливо, знову використовує соцмережу як засіб спілкування в неспокійних умовах своєї боротьби за переобрання.

Трамп активно публікував пости на платформі, коли вона була відома як Твіттер, доки його акаунт не заблокували невдовзі після заворушень у Капітолії 6 січня 2021-го, коли офіційні особи заявили, що його публікації створюють "ризик подальшого підбурювання до насильства".

Його акаунт було відновлено торік, після того як Маск узяв платформу під свій контроль і перейменував її на X. Відтоді Трамп опублікував один пост, поділившись фотографією із залу суду в Джорджії в серпні минулого року.

Повернення колишнього президента на платформу відбулося після того, як опитування показали, що віцепрезидентка Гарріс нівелює лідерство Трампа в опитуваннях і що її участь у перегонах викликає значний ентузіазм після заміни президента Байдена на вершині списку демократів.

Трамп уникає серйозних помилок

Бесіда колишнього президента з Маском часто нагадувала його типовий мітинг, оскільки Трамп багато базікав, нападав на Гарріс і Байдена як на "некомпетентних" і повторював багато з тих самих анекдотів, які він розповідав на передвиборчих заходах.

Але йому вдалося й зосередитися на проблемах, зокрема на інфляції, та уникнути підбурювальних і суперечливих коментарів, які переслідували його нещодавні публічні виступи.

"Наближаються вибори, тож люди хочуть почути щось про економіку. Ціни на продукти харчування зростають... і ця дурна адміністрація дозволила такому статися, — сказав Трамп. — Це прикро. І це, на мій погляд, те, що людей найбільше хвилює".

Колишній президент назвав Гарріс "лібералом із Сан-Франциско", яка змінила свою думку з таких питань, як видобуток газу гідророзривом і скорочення фінансування поліції. Він стверджував, що Камала Гарріс повернеться до ліберальныших позицій, якщо її оберуть у листопаді.

Трамп також розкритикував кандидата на пост віцепрезидента Гарріс, губернатора Міннесоти Тіма Волца, за підписання закону, що вимагає надавати безкоштовні менструальні засоби в усіх туалетах державних шкіл.

Деякі з нещодавніх публічних виступів Трампа були затьмарені суперечливими коментарями, тому його союзники благали його зосередитися на політиці. А то, наприклад, зустріч у Національній асоціації чорношкірих журналістів (NABJ) відзначилася тим, що колишній президент напав на Гарріс через її дворасове походження. Нещодавній передвиборчий мітинг в Атланті був затьмарений його нападками на губернатора Джорджії Браяна Кемпа, а на пресконференції минулого тижня Трамп хвалився розмірами натовпу, який він зібрав перед тим, як бунтівники штурмували Капітолій 6 січня 2021 року.

Важливо

Грошей Україні не давати: який план із відновлення країни готує Трамп

Але все ж дає демократам привід для критики

Попри його зосередженість на політиці, часто безладні відповіді Трампа на запитання Маска все ж таки подарували демократам деякі фрази, які вони, ймовірно, використовуватимуть проти колишнього президента.

Трамп знову заявив, що всередині країни є вороги, які небезпечніші, аніж Росія чи Китай.

Він використовував безліч образливих слів, висміюючи губернатора Іллінойсу Дж. Б. Прітцкера (демократ) як "невдаху", називаючи віцепрезидентку Гарріс "некомпетентною" і стверджуючи, що президент Байден "близький до стадії овоча".

Передвиборчий акаунт Гарріс на X опублікував коментарі Трампа, який вихваляє Маска за звільнення робітників-страйкарів у Tesla.

Маск намагається посунути Трампа в політиці

Ілон Маск, який ясно заявив про свою підтримку Трампа, часто пропонував свої власні рецепти з певних політичних питань або намагався вмовити колишнього президента погодитися з його точкою зору.

Маск заявив, що його погляди на зміну клімату полягають у тому, що країна не повинна "очорнювати" нафтогазову галузь, а "нам слід схилятися в бік сталого розвитку". Трамп раніше заявляв, що він за "чисте повітря" й "чисту воду", але поставив під сумнів легітимність зміни клімату.

Коли вони обмінялися думками щодо імміграції та припливу мігрантів на південному кордоні, Маск висловив свою власну думку про це, яка була набагато м'якшою, аніж та, яку часто висловлює Трамп. Засновник Tesla сказав, що, на його думку, легальна імміграція — це добре, і що більшість тих, хто перетинає кордон нелегально, також є хорошими людьми, але необхідний суворий процес перевірки, щоб не допускати в'їзду тих, хто небезпечний.

Трамп, навпаки, пообіцяв провести найбільшу операцію з депортації в історії країни, якщо його оберуть. Він неправдиво стверджував, що інші країни спустошують свої в'язниці та психіатричні заклади і відправляють цих людей на південний кордон, а дехто з тих, хто в'їжджає до США, розмовляє мовами, про які ніхто не чув.

Пізніше в інтерв'ю Маск неодноразово порушував питання про створення урядової комісії для вивчення державного боргу і того, як Конгрес міг би переоцінити витрати.

"Я думаю, було б чудово створити урядову комісію з ефективності, яка стежитиме за цими речами і за тим, щоб гроші платників податків витрачалися правильно, — сказав Маск Трампу. — Я був би радий допомогти в такій комісії".

Ще одна подія на X, ускладнена технічними проблемами

Для багатьох, хто слухав розмову в понеділок увечері, це було дежавю, оскільки початок було відкладено майже на годину через технічні проблеми.

Захід очікувався о 20:00, тож приблизно за 10 хвилин до цього Трамп розмістив посилання на Spaces, де мала відбутися розмова. Але тільки о 20:42 бесіда нарешті розпочалася.

Користувачі писали про труднощі з приєднанням. Інші змогли приєднатися, але почули лише фонову музику, чекаючи, доки Трамп і Маск почнуть говорити.

Ілон Маск пояснив цю проблему "масовою DDOS-атакою", націленою на платформу.

"Як показує ця масована атака, є безліч противників того, що люди просто чують те, що говорить президент Трамп", — сказав Маск слухачам після початку розмови.

Технічні проблеми нагадали ситуацію, коли губернатор Флориди Рон ДеСантіс спробував використати Spaces для подання своєї президентської заявки на 2024 рік. Це також супроводжувалося технічними проблемами, які тривали понад 20 хвилин.

Труднощі понеділка можуть змусити інших політиків замислитися, перед тим як провести схожий захід на X у майбутньому.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо