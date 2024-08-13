Трамп возвращается: пять выводов из разговора экс-президента США с Илоном Маском

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Бывший президент Трамп поговорил в понедельник с основателем Tesla Илоном Маском на X, которой тоже владеет Маск, что ознаменовало самое значительное возвращение Трампа на платформу социальных сетей с 2023 года.

Трамп и Маск разговаривали примерно два часа и затронули ряд тем, включая недавнее покушение на Дональда Трампа, его взгляды на иммиграцию и экономику, а также будущее производства энергии. Маск поддержал Трампа в предвыборной кампании 2024 года.

Вот пять выводов из их разговора.

Трамп возвращается в X

Понедельник, по сути, ознаменовал возвращение Трампа на платформу социальных сетей, где он в значительной степени построил свой политический бренд и переписал правила президентского общения.

Экс-президент не только разговаривал с Маском в Spaces, но и публиковал сообщения на X за несколько часов до интервью, что является признаком того, что он, возможно, снова использует соцсеть как средство общения в беспокойной обстановке своей борьбы за переизбрание.

Трамп активно публиковал посты на платформе, когда она была известна как Твиттер, пока его аккаунт не был заблокирован вскоре после беспорядков в Капитолии 6 января 2021-го, когда официальные лица заявили, что его публикации создают "риск дальнейшего подстрекательства к насилию".

Его аккаунт был восстановлен в прошлом году после того, как Маск взял платформу под свой контроль и переименовал ее в X. С тех пор Трамп опубликовал один пост, поделившись фотографией из зала суда в Джорджии в августе прошлого года.

Возвращение бывшего президента на платформу произошло после того, как опросы показали, что вице-президент Харрис нивелирует лидерство Трампа в опросах и что ее участие в гонке вызывает значительный энтузиазм после замены президента Байдена на вершине списка демократов.

Трамп избегает серьезных ошибок

Беседа бывшего президента с Маском часто напоминала его типичный митинг, поскольку Трамп много болтал, нападал на Харрис и Байдена как на "некомпетентных" и повторял многие из тех же анекдотов, которые он рассказывал на предвыборных мероприятиях.

Но ему также удалось сосредоточиться на проблемах, в частности, на инфляции, и избежать подстрекательских и противоречивых комментариев, которые преследовали его недавние публичные выступления.

"Приближаются выборы, и люди хотят услышать что-то об экономике. Цены на продукты питания растут… и эта глупая администрация позволила такому случиться, — сказал Дональд Трамп. — Это обидно. И это, на мой взгляд, то, что людей больше всего волнует".

Бывший президент назвал Камалу Харрис "либералом из Сан-Франциско", которая изменила свое мнение по таким вопросам, как добыча газа гидроразрывом и сокращение финансирования полиции. Он утверждал, что Харрис вернется к более либеральным позициям, если будет избрана в ноябре.

Трамп также раскритиковал кандидата на пост вице-президента Харрис, губернатора Миннесоты Тима Уолца, за подписание закона, требующего предоставлять бесплатные менструальные средства во всех туалетах государственных школ.

Некоторые из недавних публичных выступлений Трампа были омрачены противоречивыми комментариями, поэтому его союзники умоляли его сосредоточиться на политике. А то, например, встреча в Национальной ассоциации чернокожих журналистов (NABJ) была отмечена тем, что бывший президент напал на Харрис за ее двухрасовое происхождение. Недавний предвыборный митинг в Атланте был омрачен его нападками на губернатора Джорджии Брайана Кемпа, а на пресс-конференции на прошлой неделе Трамп хвастался размером толпы, которую он собрал перед тем, как бунтовщики штурмовали Капитолий 6 января 2021 года.

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Но все же дает демократам повод для критики

Несмотря на его сосредоточенность на политике, часто бессвязные ответы Трампа на вопросы Маска все же подарили демократам некоторые фразы, которые они, вероятно, будут использовать против бывшего президента.

Трамп снова заявил, что внутри страны есть враги, которые более опасны, чем Россия или Китай.

Он использовал множество обидных слов, высмеивая губернатора Иллинойса Дж. Б. Притцкера (демократ) как "неудачника", называя вице-президента Харрис "некомпетентной" и утверждая, что президент Байден "близок к стадии овоща".

Предвыборный аккаунт Харрис на X опубликовал комментарии Трампа, восхваляющего Маска за увольнение бастующих рабочих в Tesla.

Маск пытается подвинуть Трампа в политике

Илон Маск, который ясно заявил о своей поддержке Трампа, часто предлагал свои собственные рецепты по определенным политическим вопросам или пытался уговорить бывшего президента согласиться с его собственной точкой зрения.

Маск заявил, что его взгляды на изменение климата заключаются в том, что страна не должна "очернять" нефтегазовую отрасль, а "нам следует склоняться в сторону устойчивого развития". Трамп ранее заявлял, что он за "чистый воздух" и "чистую воду", но поставил под сомнение легитимность изменения климата.

Когда они обменялись мыслями об иммиграции и притоке мигрантов на южной границе, Маск высказал собственное мнение об этом, которое было гораздо более мягким, чем то, которое часто высказывает Трамп. Основатель Tesla сказал, что, по его мнению, легальная иммиграция — это хорошо, и что большинство тех, кто пересекает границу нелегально, тоже являются хорошими людьми, но необходим строгий процесс проверки, чтобы не допускать въезда тех, кто опасен.

Трамп, напротив, пообещал провести крупнейшую операцию по депортации в истории страны, если он будет избран. Он ложно утверждал, что другие страны опустошают свои тюрьмы и психиатрические учреждения и отправляют этих людей на южную границу, а некоторые, въезжающие в США, говорят на языках, о которых никто не слышал.

Позже в интервью Илон Маск неоднократно поднимал вопрос о создании правительственной комиссии для изучения государственного долга и того, как Конгресс мог бы переоценить расходы.

"Я думаю, было бы здорово создать правительственную комиссию по эффективности, которая будет следить за этими вещами и за тем, чтобы деньги налогоплательщиков расходовались правильно, — сказал Маск Трампу. — Я был бы рад помочь в такой комиссии".

Еще одно событие на X, затрудненное техническими проблемами

Для многих, слушавших разговор в понедельник вечером, это было дежавю, поскольку начало было отложено почти на час из-за технических проблем.

Мероприятие планировалось в 20:00, и примерно за 10 минут до этого Трамп разместил ссылку на Spaces, где должен был состояться разговор. Но только в 20:42 мероприятие наконец началось.

Пользователи писали о трудностях с присоединением. Другие смогли присоединиться, но услышали лишь фоновую музыку, ожидая, пока Трамп и Маск начнут говорить.

Маск объяснил эту проблему "массовой DDOS-атакой", нацеленной на платформу.

"Как показывает эта массированная атака, существует множество противников того, что люди просто слышат, что говорит президент Трамп", — сказал Маск слушателям после начала разговора.

Технические проблемы напомнили ситуацию, когда губернатор Флориды Рон ДеСантис попытался использовать Spaces для подачи своей президентской заявки на 2024 год. Это также сопровождалось техническими проблемами, которые продолжались более 20 минут.

Трудности понедельника могут заставить других политиков задуматься перед тем, как провести подобное мероприятие на X в будущем.

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