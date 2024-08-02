Украина, Мексика, Турция: на каких странах скажется приход Трампа к власти, а на каких нет
Если к власти вернется Трамп, некоторым странам придется туго, и среди них, как ни странно, — Россия. Рассматривая этот прогноз The Economist, аналитик Алексей Кущ удивляется другому — тому, какое влияние возвращение экс-президента окажет, по мнению издания, на Украину…
Какие страны пострадают от прихода к власти Трампа?
Economist создал своеобразный атлас государств.
Больше всего пострадает Мексика, которая стала промышленной платформой в рамках развития ниаршоринга с Китаем. Благодаря чему объем экспорта Мексики превысил 300 млрд долларов в год.
Трамп славится своей любовью к торговым войнам.
В свою первую каденцию он принял решение о выходе из Тихоокеанской зоны свободной торговли (детище Обамы).
И заставил Канаду и Мексику пересмотреть соглашение о североамериканской зоне свободной торговли.
Поэтому пострадает и Канада.
Торговая война будет и с ЕС, особенно тяжело она отразится на Германии.
В пострадавших — вся Латинская Америка.
Крайне негативно приход Трампа отразится на Китае (новая торговая война), РФ (возможное снижение цен на нефть), Индии (сворачивание программы американских инвестиций и передачи технологий), Турции (как и Мексика — модель ниаршоринга), Саудовской Аравии (цены на нефть), ЮАР (ликвидация торговых льгот).
А кто не пострадает? Почти вся Африка, Центральная Азия (включая Монголию), Пакистан, Иран.
И приход Трампа практически не повлияет на Украину и Беларусь.
Последнее особенно интересно. Типа "кашу маслом не испортишь"?
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