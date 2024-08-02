Украина, Мексика, Турция: на каких странах скажется приход Трампа к власти, а на каких нет

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Какие страны пострадают от прихода к власти Трампа?

Economist создал своеобразный атлас государств.

Больше всего пострадает Мексика, которая стала промышленной платформой в рамках развития ниаршоринга с Китаем. Благодаря чему объем экспорта Мексики превысил 300 млрд долларов в год.

Трамп славится своей любовью к торговым войнам.

В свою первую каденцию он принял решение о выходе из Тихоокеанской зоны свободной торговли (детище Обамы).

И заставил Канаду и Мексику пересмотреть соглашение о североамериканской зоне свободной торговли.

Поэтому пострадает и Канада.

Торговая война будет и с ЕС, особенно тяжело она отразится на Германии.

В пострадавших — вся Латинская Америка.

Крайне негативно приход Трампа отразится на Китае (новая торговая война), РФ (возможное снижение цен на нефть), Индии (сворачивание программы американских инвестиций и передачи технологий), Турции (как и Мексика — модель ниаршоринга), Саудовской Аравии (цены на нефть), ЮАР (ликвидация торговых льгот).

А кто не пострадает? Почти вся Африка, Центральная Азия (включая Монголию), Пакистан, Иран.

И приход Трампа практически не повлияет на Украину и Беларусь.

Последнее особенно интересно. Типа "кашу маслом не испортишь"?

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