Война на измор: как Россия целенаправленно бьет по украинской демографии
Численность населения Украины начала уменьшаться задолго до войны, но сейчас этот процесс явно ускорился. И, как отмечает системный аналитик Алексей Кущ, Россия явно работает на это, стараясь довести демографическую ситуацию до критической своей "войной на измор", в которой рассчитывает на свой гораздо больший человеческий ресурс.
Когда в Украине был демографический пик?
В 1983 году родилась максимальная численность детей — почти 800 тысяч. В 1990 году в первый класс в тогдашней Украине пошло около 750 тысяч детей. Общее количество школьников в 1990/1991 учебном году составило 7,13 миллиона человек. Общее количество школ — почти 22 тысячи.
Сейчас в первый класс пошло 240 тысяч детей, то есть падение — более чем в три раза. Количество школ сократилось до 12 тысяч или немногим менее чем в два раза. Всего в украинских школах сейчас учатся 3,5 млн школьников — сокращение более чем в два раза.
В целом, за прошедшие 36 лет Украина утратила 50% своего демографического потенциала.
Демографическая деструкция началась еще до войны. Война ускорила разрушение демографического ядра.
В целом, состояние демографии в Украине можно охарактеризовать как разрушение популяции. Мы, однозначно, за точкой невозврата. Такие потери не восстанавливаются. Речь может идти лишь о замедлении популяционного вымирания.
Но есть риск и ускорения — в случае затяжной войны.
Россия, кстати, скорее всего, учитывает этот фактор в своем стратегическом планировании. В этом контексте наши доморощенные сторонники "вечной войны", сами того не ведая, становятся частью российской стратегии войны "на измор". Стратегии, четко описанной в работах советского военного стратега Свечина.
Слом демографического тренда — это самое худшее, что может приключиться с нацией, так как любые исторические потрясения на фоне растущей демографии в среднесрочной перспективе компенсируются. А любые исторические достижения в контексте падающей демографии — нивелируются.
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