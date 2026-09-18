Война на измор: как Россия целенаправленно бьет по украинской демографии

Когда в Украине был демографический пик?

В 1983 году родилась максимальная численность детей — почти 800 тысяч. В 1990 году в первый класс в тогдашней Украине пошло около 750 тысяч детей. Общее количество школьников в 1990/1991 учебном году составило 7,13 миллиона человек. Общее количество школ — почти 22 тысячи.

Сейчас в первый класс пошло 240 тысяч детей, то есть падение — более чем в три раза. Количество школ сократилось до 12 тысяч или немногим менее чем в два раза. Всего в украинских школах сейчас учатся 3,5 млн школьников — сокращение более чем в два раза.

В целом, за прошедшие 36 лет Украина утратила 50% своего демографического потенциала.

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Демографическая деструкция началась еще до войны. Война ускорила разрушение демографического ядра.

В целом, состояние демографии в Украине можно охарактеризовать как разрушение популяции. Мы, однозначно, за точкой невозврата. Такие потери не восстанавливаются. Речь может идти лишь о замедлении популяционного вымирания.

Но есть риск и ускорения — в случае затяжной войны.

Россия, кстати, скорее всего, учитывает этот фактор в своем стратегическом планировании. В этом контексте наши доморощенные сторонники "вечной войны", сами того не ведая, становятся частью российской стратегии войны "на измор". Стратегии, четко описанной в работах советского военного стратега Свечина.

Слом демографического тренда — это самое худшее, что может приключиться с нацией, так как любые исторические потрясения на фоне растущей демографии в среднесрочной перспективе компенсируются. А любые исторические достижения в контексте падающей демографии — нивелируются.

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