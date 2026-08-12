Украина стареет и пустеет: что будет, если молодежь не вернется из Европы

Сегодня, 12 августа, Украина отмечает День молодежи. Однако на фоне войны всё острее стоит вопрос, сколько молодых украинцев останется в стране. Год назад в Украине разрешили выезд молодёжи 18–22 лет, и хотя точное число воспользовавшихся этой возможностью неизвестно, демографы фиксируют отрицательное сальдо: выезжает больше, чем возвращается. Вернётся ли молодёжь после войны, что её удерживает за границей и как это влияет на демографическую ситуацию — в материале Фокуса.

В прошлом году, по данным Института демографии, в Украине проживало около 700 тыс. мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Большинство из них — студенты. К рынку труда привлечены только 200–300 тыс. из этой группы. Если сравнить это количество с общим экономически активным населением, которое составляет примерно 13 млн человек, то доля молодых мужчин составляет всего 2–3%, подсчитали в Центре экономической стратегии.

К сожалению, данных о том, сколько молодых людей воспользовались разрешением и выехали из страны, нет. Госпогранслужба подобную статистику не ведёт. Но польские пограничники сообщили, что с 28 августа по 28 сентября 2025 года на границе зарегистрировали почти 53 тыс. проверок украинцев в возрасте 18–22 лет, из которых почти 40 тыс. — на въезд в страну.

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А в марте этого года появился интересный опрос социологической группы "Рейтинг", который они провели среди оставшихся в стране молодых людей. По их данным, большинство молодых людей в Украине (68%) не хотели бы эмигрировать, в то же время 29% опрошенных хотели бы выехать за границу. Чаще всего готовность уехать выражали подростки и юноши в возрасте 14–24 лет — 37%.

Чаще всего респонденты называли причиной миграции желание материального благополучия (47%). На втором месте — военные действия в Украине (39%), на третьем — отсутствие возможностей для работы (35%), на четвёртом — угроза жизни или желание получить новый опыт (24 и 23%). Ещё 18% причиной эмиграции называют отсутствие в Украине реальной демократии и законности.

На вопрос, что больше всего будет способствовать возвращению молодёжи, опрошенные в Украине ответили:

безопасность и стабильность — 77%;

развитие экономики — 49%;

перспективы трудоустройства — 43%.

Но с марта много воды утекло. К тому же есть ещё категория молодых людей, которые покидают страну нелегально.

Молодёжь уезжает от войны и разрухи

По словам ведущего научного сотрудника Института демографии Светланы Аксеновой, несмотря на то, что точных данных о том, сколько молодёжи было или осталось в стране, нет, очевидно одно — её количество постоянно уменьшается. И это большая проблема.

"То, что молодёжь уезжает за границу, я лично рассматриваю как жизнесберегающее поведение. Она сохраняет свою жизнь. Украина не теряет, пока не теряет эту молодёжь, а даже сохраняет, потому что эта молодёжь продолжает своё развитие за пределами страны, но в безопасных условиях, и она имеет возможность спокойно учиться, жить, повышать то, что мы называем человеческим капиталом, приобретать навыки, знания, расширять горизонты. И если эта молодёжь вернётся в этом новом качестве — со знаниями, изменениями, хорошей профессией из Европы, и эти европейские наработки она привезёт в Украину и будет дальше их развивать здесь — выиграют все: выиграет молодёжь, выиграет Украина, наш евроинтеграционный процесс будет продвигаться быстрее и легче, потому что молодёжь уже впитала в себя эти европейские ценности, привезла их сюда, перенесёт всё это в Украину", — говорит Фокусу Аксенова.

Но всё это будет при условии, если молодёжь вернётся. Если после войны не будет условий, и молодёжь не захочет возвращаться, или условия окажутся неприемлемыми, тогда можно рассматривать это как потерю из-за вынужденной миграции.

"К сожалению, сейчас много молодых людей стараются уехать. При этом, как подчёркивает демограф, уже нет такого оттока, как в 2022 году или как год назад после разрешения на выезд с 18 до 22 лет. Процесс выезда фиксируется, но неизвестна структура. Неизвестно, как долго они там находятся, нет чёткого понимания, кто возвращается и по какой причине. Но всё-таки у нас отрицательное сальдо — больше выезжает, чем приезжает, это факт. Как показывает опыт, больше за границей остаются молодые люди, и, опять же, из моих наблюдений, это связано с обучением", — отмечает демограф.

Да, существует риск, что они создадут семьи за границей с местными и не вернутся. Но, по словам демографа, исследования показывают, что не так охотно наши украинцы вступали в брак за границей, как это ни странно.

"Это было в период до войны. Насколько это будет сейчас — сложно сказать. Война многое изменила. У нас есть личное восприятие на уровне ощущений, а есть статистика, которая чётко показывает масштаб. С одной стороны, браки могут создаваться, но из предыдущих исследований в относительно мирное время были и разводы. Восприятие наших женщин и мужчин разное, и риск выше для женщин. Сначала — брак, а потом — развод. Так что мы можем наблюдать волну таких браков, но это не означает, что они останутся, потому что брак и семья — это сложно, нужно понимать друг друга, а подходы к жизни всё-таки разные. Признаем, что мы, украинцы, отличаемся не только от россиян, но и от европейцев, хотя хотим быть похожими на европейское сообщество, но у нас есть то, что делает нас особенными", — подчёркивает Аксенова.

Если украинцы не вернутся, их заменят мигрантами

Условия, при которых молодёжь вернётся из-за границы, — это прежде всего мир, хорошая работа, инвестиции в развитие послевоенной экономики, отмечает эксперт. Если будут инвестиции, хорошие зарплаты, если молодёжь будет чувствовать, что здесь у неё больше шансов построить карьеру, больше заработать и достичь — тогда она вернётся. Они уезжают, чтобы найти лучшую жизнь, лучшие возможности для развития и самореализации. Если они будут чувствовать, что здесь у них то же самое и даже больше перспектив — они будут возвращаться. Но вот когда именно это произойдёт, очень сложно сказать.

"В 2022 году мы строили прогнозы, и очень немногие совпали с реальностью. Это неблагодарное дело. Нужно пробовать по-разному. Слишком пессимистичные прогнозы вызывают панику, слишком оптимистичные — тоже рискованны. Процесс евроинтеграции всегда будет сопровождаться потоками в обоих направлениях. Миграция играет важную роль — она способствует переносу культур, мировосприятия, технологий. Миграция способствует развитию общества. Давно доказано, что закрытые общества без миграции отстают в развитии", — подчёркивает Аксенова.

В то же время, когда приезжает много мигрантов из стран с сильно отличающейся культурой — это огромный риск. И это должно учитываться. Как раз первый вопрос — возвращение молодёжи, а второй — как сохранить идентичность, если есть потребность привлекать иностранных специалистов. Уже сейчас по многим специальностям не хватает людей. Дефицит рабочей силы ощущается и будет ощущаться. Толерантность должна быть в нашем обществе, потому что нашим гражданам дали убежище, когда нам было трудно, и мы должны быть ответственными, считает Аксенова.

Украинки к зиме уедут рожать за границу

Как отмечает специалист, нам будет сложно выйти из демографической ямы. В стране уменьшается детородная активность, уменьшается количество людей, которые находятся в детородном возрасте.

"У нас всё меньше становится контингента, который может и хочет рожать. Если мало будет женщин и мужчин в активном детородном возрасте — от 20 до 35 лет — рождаемость не будет расти. Мы уже это видим по данным Министерства юстиции за первое полугодие 2026 года — снижение рождаемости очень заметное. И в значительной степени это связано с уменьшением численности самых больших детородных групп. Это огромная проблема, и её решение будет зависеть от того, как люди будут возвращаться", — утверждает демограф.

По словам Аксеновой, на рождаемость влияют и другие факторы. К примеру, даже такие вопросы, как пережить зиму для тех, у кого родился маленький ребёнок, — а сейчас говорят, что зима будет ещё сложнее. Рождаемость и отопительный сезон тесно связаны. Женщина, скорее всего, уедет за границу, если она беременна, чтобы обеспечить себя и ребёнка, пройти этот период в безопасности, и возможно, там и останется. Это увеличит миграционные потоки и уменьшит рождаемость в Украине.

"Можно предположить, что уменьшение числа новорождённых в первом полугодии 2026 года обусловлено также оттоком беременных женщин именно из-за таких трудностей. Если бы государство помогало, например, с генераторами или аккумуляторами, которые помогают пережить этот период. А так мы понимаем, в каких условиях оказались семьи: с одной стороны, маленький ребёнок, с другой — отключения электричества и отопления, холодные помещения. А 50 тысяч гривен, выплачиваемых при рождении ребёнка, — ничтожная сумма в таких условиях. Если бы на это обратили внимание — мы хотим, чтобы рождаемость росла, давайте сделаем этот период легче для семьи. И всё это складывается как пазл, и в результате мы имеем такую ситуацию", — утверждает Светлана Аксенова.

Отток за границу людей в возрасте 18–22 лет стал не только внутренней проблемой Украины, но и предметом публичного внимания со стороны западных политиков. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина должна создать условия, при которых молодые украинцы будут оставаться в стране и проходить службу, а не выезжать за границу.

А Украина сталкивается с острым демографическим кризисом, угрожающим экономике, обороне и социальной стабильности. Исследования НБУ указывают на дефицит кадров в ключевых отраслях, а нехватка человеческих ресурсов для ВСУ стала критической.