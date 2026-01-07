Заявление Мерца и реальность Украины: почему молодежь уезжает и может ли государство ее вернуть

Отток за границу людей в возрасте 18-22 лет стал не только внутренней проблемой Украины, но и предметом публичного внимания со стороны западных политиков. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина должна создать условия, при которых молодые украинцы будут оставаться в стране и проходить службу, а не выезжать за границу. Фокус выяснил, какие просчеты допустило государство и можно ли еще вернуть молодежь.

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил обеспокоенность ростом числа молодых украинцев, которые покидают страну. По его словам, Украина должна создать условия, чтобы мужчины молодого возраста не выезжали в страны ЕС, а оставались на месте, работали и служили в своем государстве.

Мерц призвал президента Украины Владимира Зеленского сосредоточиться на том, чтобы украинские молодые люди имели достойную работу и перспективы внутри страны, а не искали их за рубежом.

Он подчеркнул, что молодежь нужна для поддержания экономики и обороноспособности, но сейчас наблюдается значительный отток мужчин в возрасте от 18 до 22 лет после смягчения соответствующих правил выезда за границу. Это создает давление как на украинский рынок труда, так и на демографическую ситуацию внутри страны.

Відео дня

Украинская молодежь между войной и будущим: почему они уезжают и как их вернуть

После ослабления правил выезда для мужчин 18-22 лет, около 100 000 молодых украинцев пересекли границу в поисках образования, работы или безопасности — преимущественно в Польше и Германии, что вызвало тревогу как у демографов, так и в политических кругах.

Главные причины, толкающие молодежь за границу, — это не только страх перед мобилизацией или войной, но и существенные социальные и экономические факторы. Исследования показывают, что молодые люди в Украине переживают недостаток возможностей для самореализации, финансовые трудности, беспокойство по поводу безопасности и нестабильность в жизни, которая усиливается войной.

Многие студенты и молодые специалисты открыто заявляют, что останутся в Украине только при условии улучшения экономической ситуации после войны, а значительная часть планирует эмиграцию в поисках лучших перспектив.

Решение разрешить свободный выезд мужчин 18-22 лет весной-летом 2025 года не имело целью поощрить молодежь к эмиграции. Как объясняли в Кабмине, это часть коммуникационной стратегии, чтобы легально сохранить молодежь в связи с Украиной — учебой, работой, семьей — и дать им возможность вернуться в будущем. Но вернутся они или нет — вопрос открытый.

Ветеран войны, общественный активист и юрист Олег Симороз считает, что для того, чтобы вернуть молодежь в Украину нужно создать рабочие места для этой молодежи и льготное обучение в университете, проведя широкую информационную кампанию.

"Государство не объяснило, кого и зачем оно защищает": проблемы мобилизации

По словам военного адвоката Олега Леонтьева, право на выезд из Украины во время военного положения сейчас крайне нестабильно с юридической точки зрения. Порядок пересечения государственной границы регулируется постановлением Кабинета министров №57, хотя в условиях правового государства такие вопросы должны определяться законом. Однако соответствующего закона нет, а это означает, что правила могут меняться решением правительства фактически в любой момент. Такая неопределенность, подчеркивает эксперт, подрывает доверие к государству, в частности среди молодежи, которая не понимает, по каким правилам она будет жить завтра.

Параллельно, по словам Леонтьева, Украина сталкивается с острым дефицитом военнослужащих. При этом значительная часть тех, кто формально находится на службе, остаются в тылу. Ситуация, говорит эксперт, доходит до критической черты — не хватает сил даже для обороны отдельных стратегически важных направлений, в частности Запорожского.

"На этом фоне возникает логичный вопрос: где государство планирует брать новых бойцов. Резервы на самом деле существуют, однако проблема заключается в том, что ими никто не занимается системно", — говорит Фокусу адвокат.

Первым таким резервом эксперт называет патрульную полицию. По его словам, эта структура преимущественно сосредоточена на контроле дорожного движения и мелких нарушений и все чаще становится объектом коррупционных скандалов, повторяя путь бывшей ГАИ. В случае привлечения этих работников к службе в ВСУ их отсутствие в повседневной жизни общество, по мнению Леонтьева, почти не почувствует. При этом патрульную службу вполне могли бы обеспечивать женщины, примеры чего в Украине уже есть.

Вторым резервом адвокат называет службу судебной охраны. На рядовых должностях там работают физически подготовленные мужчины с высшим образованием, которые фактически избегают мобилизации, выполняя функции, не имеющие прямого влияния на безопасность государства.

Отдельно Леонтьев обращает внимание на категорию военных пенсионеров в возрасте до 60 лет. По его словам, об этом ресурсе говорят годами, однако реальных решений по его использованию так и не принято.

"Еще одной системной проблемой являются подходы к определению пригодности по состоянию здоровья. Среди тех, кто сегодня находится в тылу, около 70% — это лица, которые ранее имели статус "ограниченно годные". Несмотря на это, подходы не пересматриваются, система не обновляется, а фронт продолжает испытывать острый кадровый голод", — продолжает эксперт.

В результате, заключает Леонтьев, государство имеет реальные резервы, однако вместо системной политики демонстрирует кампанийный подход к мобилизации.

Отдельно эксперт обращает внимание на проблему коммуникации власти. По его словам, общество так и не услышало от президента основательного и прямого объяснения относительно мобилизационной политики. В то же время оборона государства и внешняя политика являются его прямыми конституционными обязанностями — речь идет не о кадровых ротациях, а о честном разговоре с гражданами о состоянии армии и логике принимаемых решений.

"В такой ситуации, вопрос оттока молодежи за границу нельзя сводить только к запретам или ограничениям. Речь идет о значительно более глубокой проблеме: государство должно изменить подход к теме защиты страны, сделав ее понятной и справедливой для общества. Это комплексный вопрос — правовой, социальный, кадровый и коммуникационный — которым сегодня никто не занимается системно", — считает адвокат.

Причины этого, добавляет Леонтьев, выглядят банальными — на такие вопросы просто не хватает времени, ведь приоритеты часто лежат в другой плоскости.

Напомним, что с 30 декабря был запущен проект "Чекин мобилизованного" который должен улучшить реагирование на случаи самовольного оставления части с помощью ведения электронного учета военнообязанных. Эта инициатива позволит контролировать движение граждан на каждом этапе.