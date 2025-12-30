Минобороны запускает "Чекин мобилизованного": как новый проект поможет контролировать СЗЧ
Министерство обороны Украины объявило о запуске нового проекта "Чекин мобилизованного", который позволяет вести электронный учет военнообязанных и контролировать их движение на каждом этапе.
Как пишет "Судебно-юридическая газета", об этом во время Digital Defence Forum в Киеве сообщил руководитель Главного управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой.
Первым шагом станет электронный военно-учетный документ в системе "Резерв+". По словам Берестового, реестр "Оберіг" будет отслеживать, кто и когда сканировал QR-код документа и какие действия выполнялись с военнообязанным.
"Следующий шаг — это новая инициатива вместе с департаментом мобилизации о "Чекин мобилизованного" и трекинг пути военнообязанного на каждом шагу", — заявил Берестовой.
Следующие этапы программы предусматривают комплекс действий для цифрового учета и контроля мобилизованных:
- электронные направления на военно-врачебную комиссию (ВВК);
- формирование цифрового заключения ВВК;
- составление поименных списков мобилизованных для отправки в учебные центры;
- передачу данных из системы "Оберіг" в "Імпульс" по прибытии в центры;
- фиксацию прибытия в воинские части и контроль всех действий с военнослужащим.
Берестовой также отметил, что новая система позволит отслеживать аномалии, в частности случаи самовольного оставления части, и позволит реагировать на такие ситуации на основе точных данных.
"Это также позволит фиксировать аномалии с самовольным оставлением части, чтобы иметь инструменты и подход, основанный на данных, для предупреждения или предотвращения таких случаев", — добавил Берестовой.
Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский недавно отметил, что главы администраций должны морально готовить людей к службе, чтобы они осознанно выполняли свой долг по защите государства.
Ранее Фокус писал, что с 1 января 2026 года студенты медицинских и фармацевтических факультетов в Украине обязаны проходить военную подготовку.