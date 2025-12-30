Минобороны запускает "Чекин мобилизованного": как новый проект поможет контролировать СЗЧ

Министерство обороны Украины объявило о запуске нового проекта "Чекин мобилизованного", который позволяет вести электронный учет военнообязанных и контролировать их движение на каждом этапе.

Как пишет "Судебно-юридическая газета", об этом во время Digital Defence Forum в Киеве сообщил руководитель Главного управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой.

Первым шагом станет электронный военно-учетный документ в системе "Резерв+". По словам Берестового, реестр "Оберіг" будет отслеживать, кто и когда сканировал QR-код документа и какие действия выполнялись с военнообязанным.

"Следующий шаг — это новая инициатива вместе с департаментом мобилизации о "Чекин мобилизованного" и трекинг пути военнообязанного на каждом шагу", — заявил Берестовой.

Следующие этапы программы предусматривают комплекс действий для цифрового учета и контроля мобилизованных:

Відео дня

электронные направления на военно-врачебную комиссию (ВВК);

формирование цифрового заключения ВВК;

составление поименных списков мобилизованных для отправки в учебные центры;

передачу данных из системы "Оберіг" в "Імпульс" по прибытии в центры;

фиксацию прибытия в воинские части и контроль всех действий с военнослужащим.

Берестовой также отметил, что новая система позволит отслеживать аномалии, в частности случаи самовольного оставления части, и позволит реагировать на такие ситуации на основе точных данных.

"Это также позволит фиксировать аномалии с самовольным оставлением части, чтобы иметь инструменты и подход, основанный на данных, для предупреждения или предотвращения таких случаев", — добавил Берестовой.

Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский недавно отметил, что главы администраций должны морально готовить людей к службе, чтобы они осознанно выполняли свой долг по защите государства.

Ранее Фокус писал, что с 1 января 2026 года студенты медицинских и фармацевтических факультетов в Украине обязаны проходить военную подготовку.