Міноборони запускає "Чекін мобілізованого": як новий проєкт допоможе контролювати СЗЧ

Міністерство оборони України оголосило про запуск нового проєкту "Чекін мобілізованого", який дає змогу вести електронний облік військовозобов’язаних та контролювати їхній рух на кожному етапі.

Як пише "Судово-юридична газета", про це під час Digital Defence Forum у Києві повідомив керівник Головного управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий.

Першим кроком стане електронний військово-обліковий документ у системі "Резерв+". За словами Берестового, реєстр "Оберіг" відстежуватиме, хто і коли сканував QR-код документа та які дії виконувалися із військовозобов’язаним.

"Наступний крок — це нова ініціатива разом з департаментом мобілізації про "Чекін мобілізованого" і трекінг шляху військовозобов’язаного на кожному кроці", — заявив Берестовий.

Наступні етапи програми передбачають комплекс дій для цифрового обліку та контролю мобілізованих:

електронні направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК);

формування цифрового висновку ВЛК;

складання поіменних списків мобілізованих для відправлення до навчальних центрів;

передавання даних із системи "Оберіг" до "Імпульс" під час прибуття до центрів;

фіксацію прибуття до військових частин та контроль усіх дій з військовослужбовцем.

Берестовий також зазначив, що нова система дасть змогу відстежувати аномалії, зокрема випадки самовільного залишення частини, і дасть змогу реагувати на такі ситуації на основі точних даних.

"Це також дозволить фіксувати аномалії із самовільним залишенням частини, щоб мати інструменти і підхід, заснований на даних, для попередження або унеможливлення таких випадків", — додав Берестовий.

Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нещодавно наголосив, що голови адміністрацій повинні морально готувати людей до служби, щоб вони усвідомлено виконували свій обов’язок із захисту держави.

Раніше Фокус писав, що з 1 січня 2026 року студенти медичних і фармацевтичних факультетів в Україні зобов'язані проходити військову підготовку.