Військовий вишкіл для студентів-медиків: хто і чому має готуватися до служби у 2026 році

Відтепер медики та фармацевти в Україні вчаться не лише лікувати, а й обороняти країну. З початку 2026 року для них стає обов’язковою програма підготовки офіцерів запасу.

Як повідомляє "Судово-юридична газета", з початку нового року набирає чинності закон № 4538-IX, який змінює правила проходження військової служби для студентів. Тепер усі, хто навчається на медичних та фармацевтичних спеціальностях, повинні проходити програму підготовки офіцерів запасу. Важливо, що брати участь можуть лише ті, хто придатний до служби за станом здоров’я та пройшов професійно-психологічний відбір.

Для студентів інших спеціальностей така підготовка залишиться добровільною, але також доступною за умови відповідності вимогам здоров’я та психологічної придатності.

Заклади вищої освіти, де навчають медиків і фармацевтів, отримали завдання організувати цю підготовку. Це стосується як державних, так і приватних університетів та коледжів з відповідною ліцензією.

"Заклади вищої освіти всіх форм власності та підпорядкування, що мають ліцензію на освітню діяльність за медичними та фармацевтичними спеціальностями, зобов’язані забезпечити проходження військової підготовки студентами за програмою підготовки офіцерів запасу", — йдеться в матеріалі.

Мета змін — забезпечити армію достатньою кількістю підготовлених медиків. Також програма допоможе покращити якість надання медичної допомоги у військових частинах і госпіталях, а також на етапах реабілітації. Зрештою, українські військові зможуть отримувати швидку та ефективну медичну допомогу навіть у складних умовах.

Нагадаємо, що з 31 липня в Україні запровадили оновлені правила військового обліку. Зокрема, на Кіровоградщині жінок із медичною та фармацевтичною освітою ставили на облік автоматично, без необхідності особисто звертатися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Також Фокус писав, що, за словами Івана Тимочка, після проходження базового військового вишколу студенти складають присягу, зараховуються до резерву та можуть бути призвані лише після досягнення 25 років за умови придатності до військової служби.