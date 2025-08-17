Заклади освіти надсилають до ТЦК списки випускниць-медиків: що відомо

В Україні з 31 липня запроваджено нові правила військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Зокрема, на Кіровоградщині ці зміни стосуються жінок, які здобули медичну або фармацевтичну освіту — їхній облік тепер відбувається автоматично, без необхідності негайного особистого звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Як розповіла виданню "Суспільне" виконувачка обов’язків начальника групи комунікації обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Катерина Гевель, заклади освіти протягом семи днів після завершення навчання повинні надавати до районного або міського ТЦК та СП списки випускниць-медиків та фармацевтів за місцем їх проживання.

Згідно з постановою Кабінету міністрів України № 916 від 30 липня 2025 року, заклади освіти тепер повинні протягом семи днів після закінчення навчання надсилати до районного або міського ТЦК та СП списки випускниць-медиків та фармацевтів за місцем їх проживання. Інформація від закладів освіти автоматично заноситься до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, що спрощує процес і дозволяє вести облік без фізичної присутності самої людини.

Жінки зобов’язані протягом 60 днів після завершення навчання особисто звернутися до ТЦК та СП для проходження ВЛК і визначення ступеня придатності до військової служби. У разі ігнорування правил передбачений штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Постанова також внесла ряд технічних та організаційних змін до порядку ведення військового обліку та призову громадян під час мобілізації, включно з формуванням списків, внесенням даних до Єдиного державного реєстру, порядком оформлення документів та відповідальністю посадових осіб.

Варто зауважити, що, за словами Катерини Гевель, наразі мобілізації для жінок немає, тож обмежень на виїзд за кордон навіть для тих, хто перебуває на обліку, не передбачено. Вона також зазначила, що в області не зафіксовано випадків ухилення жінок від проходження військової служби під час мобілізації.

Нагадаємо, 30 липня Кабмін запровадив зміни, за якими жінки з медичною або фармацевтичною освітою автоматично стають на військовий облік без особистого звернення. Зокрема, на облік підлягають жінки віком від 18 до 60 років, придатні до служби за станом здоров’я, які закінчили професійні або вищі навчальні заклади та здобули медичну чи фармацевтичну спеціальність. Жінки з суміжними спеціальностями можуть стати на облік за власним бажанням, але це не обов’язково.

Окрім цього, 29 липня Президент Володимир Зеленський підписав закон, який робить обов’язковою офіцерську підготовку для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей. Для інших громадян з вищою освітою вона залишається добровільною за умови придатності до служби та проходження відбору.

Ба більше, Фокус писав, що правила оформлення відстрочки від мобілізації для студентів можуть змінити. Зокрема, Кабмін пропонує залишити відстрочку лише для тих, хто почав навчання не пізніше року досягнення граничного віку для проходження базової військової служби.