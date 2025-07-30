Українок будуть ставити на облік у ТЦК автоматично: чи загрожує жінкам мобілізація
30 липня Кабмін вніс зміни, які передбачають автоматичне взяття жінок на військовий облік без їхньої особистої присутності. Це стосується лише кількох категорій громадянок.
Були внесені зміни до Порядку організації й ведення військового обліку, Положення про ТЦК та Порядку призову громадян під час мобілізації. Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Передбачено автоматичне взяття на військовий облік жінок з медичною або фармацевтичною освітою без їх особистої присутності", — зауважив він.
Також йдеться про наступні зміни:
- уточнення алгоритму дій освітніх закладів і ТЦК щодо військовозобов’язаних жінок;
- удосконалення механізму внесення інформації до реєстру "Оберіг";
- присвоєння звання "солдат (матрос) запасу" одночасно з взяттям на облік громадянам, які досягли 25-річного віку й не мають жодної військової підготовки без виклику у ТЦК.
Мобілізація жінок: хто має стояти на обліку
Як зазначено на сайті Міністерства оборони, взяттю на військовий облік підлягають жінки, які:
- придатні до служби за станом здоров’я і віком (18-60 років);
- закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти;
- здобули медичну або фармацевтичну спеціальність.
Українки, які мають спеціальність або професію, споріднену з військово-обліковою відповідно до переліку Міноборони, в разі придатності до служби можуть стати на облік за власним бажанням, але це — не обов’язково.
У Чорноморській міській територіальній громаді пояснювали, що постановка на облік потрібна для узагальнення даних про наявний резерв медиків в Україні. Обов’язок стати на облік у ТЦК стосується й тих, хто має медичну освіту, але не працює за спеціальністю.
"Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. Такі жінки виконують військовий обов’язок на рівних засадах із чоловіками. Тобто законодавство не розрізняє військовозобов’язаних жінок і чоловіків", — зазначила пресслужба.
Чи проводиться мобілізація жінок в Україні
В адвокатському об’єднанні Бачинський та партнери наголошували, що попри повномасштабну війну мобілізація жінок відбувається виключно добровільно. Однак військовозобов’язані українки на рівні з чоловіками оновлюють свої дані, проходять ВЛК тощо.
На таких самих засадах до війська можуть долучатися з жінки, які не зобов’язані стояти на обліку. В такому разі жінці потрібно обрати місце служби через центр рекрутингу або ТЦК. Однак якщо вже українка підписала згоду на мобілізацію або контракт з армією, звільнитись просто за бажанням вона не зможе.
Підставами для звільнення вважаються:
- непридатність за станом здоров’я;
- досягнення пенсійного віку;
- отримання інвалідності;
- потрапляння у полон;
- ув’язнення;
- сімейні обставини.
Нагадаємо, на початку липня керівник ЦПД Андрій Коваленко наголосив що наратив про мобілізацію жінок в Україні запускають росіяни, а насправді ці розмови не мають жодного сенсу. Він запевнив, що призов українок в армію не планувався і не планується.
30 липня Кабмін також підтримав законопроєкт, який передбачає відстрочку від мобілізації для ще однієї категорії військовозобов’язаних громадян. Тепер його мають ухвалити Верховна Рада й підписати президент.