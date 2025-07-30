Українок будуть ставити на облік у ТЦК автоматично: чи загрожує жінкам мобілізація

30 липня Кабмін вніс зміни, які передбачають автоматичне взяття жінок на військовий облік без їхньої особистої присутності. Це стосується лише кількох категорій громадянок.

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Були внесені зміни до Порядку організації й ведення військового обліку, Положення про ТЦК та Порядку призову громадян під час мобілізації. Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Передбачено автоматичне взяття на військовий облік жінок з медичною або фармацевтичною освітою без їх особистої присутності", — зауважив він.

Також йдеться про наступні зміни:

уточнення алгоритму дій освітніх закладів і ТЦК щодо військовозобов’язаних жінок;

удосконалення механізму внесення інформації до реєстру "Оберіг";

присвоєння звання "солдат (матрос) запасу" одночасно з взяттям на облік громадянам, які досягли 25-річного віку й не мають жодної військової підготовки без виклику у ТЦК.

Мобілізація жінок: хто має стояти на обліку

Як зазначено на сайті Міністерства оборони, взяттю на військовий облік підлягають жінки, які:

придатні до служби за станом здоров’я і віком (18-60 років);

закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти;

здобули медичну або фармацевтичну спеціальність.

Українки, які мають спеціальність або професію, споріднену з військово-обліковою відповідно до переліку Міноборони, в разі придатності до служби можуть стати на облік за власним бажанням, але це — не обов’язково.

У Чорноморській міській територіальній громаді пояснювали, що постановка на облік потрібна для узагальнення даних про наявний резерв медиків в Україні. Обов’язок стати на облік у ТЦК стосується й тих, хто має медичну освіту, але не працює за спеціальністю.

"Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. Такі жінки виконують військовий обов’язок на рівних засадах із чоловіками. Тобто законодавство не розрізняє військовозобов’язаних жінок і чоловіків", — зазначила пресслужба.

Чи проводиться мобілізація жінок в Україні

В адвокатському об’єднанні Бачинський та партнери наголошували, що попри повномасштабну війну мобілізація жінок відбувається виключно добровільно. Однак військовозобов’язані українки на рівні з чоловіками оновлюють свої дані, проходять ВЛК тощо.

На таких самих засадах до війська можуть долучатися з жінки, які не зобов’язані стояти на обліку. В такому разі жінці потрібно обрати місце служби через центр рекрутингу або ТЦК. Однак якщо вже українка підписала згоду на мобілізацію або контракт з армією, звільнитись просто за бажанням вона не зможе.

Підставами для звільнення вважаються:

непридатність за станом здоров’я;

досягнення пенсійного віку;

отримання інвалідності;

потрапляння у полон;

ув’язнення;

сімейні обставини.

Нагадаємо, на початку липня керівник ЦПД Андрій Коваленко наголосив що наратив про мобілізацію жінок в Україні запускають росіяни, а насправді ці розмови не мають жодного сенсу. Він запевнив, що призов українок в армію не планувався і не планується.

30 липня Кабмін також підтримав законопроєкт, який передбачає відстрочку від мобілізації для ще однієї категорії військовозобов’язаних громадян. Тепер його мають ухвалити Верховна Рада й підписати президент.