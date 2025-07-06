Мобілізація жінок до ЗСУ у вересні: в РНБО прокоментували "прогнози" Арестовича

Загальна мобілізація жінок до Збройних сил в Україні не планується й розмови про це не мають жодного сенсу.

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Меседжі щодо призову українських жінок до армії запускають російські спецслужби через свою агентуру та "говорящих голів", зазначив керівник "Центру протидії дезінформації" при Раді нацбезпеки Андрій Коваленко.

За його словами, всі розмови про мобілізацію жінок не мають жодного сенсу, оскільки їх призов не планувався раніше та не планується у майбутньому.

Таким чином керівник ЦПД РНБОУ прокоментував розмову російської публіцистки Юлії Латиніної та колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича, під час якої останній спрогнозував, що питання мобілізації жінок в Україні можуть порушити вже у вересні.

"Я думаю, що восени йтиметься про мобілізацію жінок уже. Але такі кампанії зазвичай тривають 2–3 місяці, отже, у вересні може піти питання про те, що жінок призиватимуть", — сказав Арестович, додавши, що, на його думку, призов жінок в Україні неминучий, оскільки росіяни кількісно переважають ЗСУ.

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Своєю чергою керівник ЦПД нагадав, що колишній радник Офісу президента знаходиться під санкціями, а його Youtube-канал заблокований.

"Працює інформаційно в інтересах рашки", — зазначив Коваленко.

Латиніна ж, наголосив він, є частиною інформаційної машини Кремля, яка працює на "ліберальну" публіку, й таким чином ФСБ РФ може впливати на цю цільову аудиторію.

Нагадаємо, у Збройних силах України служать понад 70 тисяч жінок. Станом на березень 2025 року безпосередньо на передовій перебувало понад 5 500 військовослужбовиць.

У травні радниця з гендерних питань Збройних сил України Оксана Григор'єва наголошувала, що українське суспільство поки що не готове до примусової мобілізації жінок й таке рішення викличе протести.