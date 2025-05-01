Санкції проти Арестовича та Олешка: Зеленський пояснив, чому ввів обмеження

Блогери Олексій Арестович, Мирослав Олешко та інші опинилися під санкціями РНБО. Президент України вважає, що вони пов'язали свою долю з пропагандою в інтересах РФ.

Related video

Причини введення обмежень президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

До першого пакету санкцій входять 36 компаній і 5 фізичних осіб, які працюють у різних юрисдикціях. Частина з них обслуговує російське військове виробництво.

"Це постачальники титану, металургійні підприємства, компанії, що працюють у галузі енергетики, у машинобудуванні. Частина з них уже під санкціями партнерів [України]", — поінформував глава держави.

Другий пакет санкцій 1 травня охоплює 106 суб'єктів, які своєю діяльністю активно підтримують присутність окупантів у Криму, Донецькій і Луганській областях України та постачають ЗС РФ, додав Зеленський.

Третій санкційний пакет складається з дев'яти обмежувальних заходів проти фізосіб, з яких сім — це громадяни України.

За оцінками президента, вони пов'язали свою долю з пропагандою в інтересах Росії, виправдовують війну, здійснюють активні інформаційні операції проти України.

"Працюємо, щоб у юрисдикціях партнерів були підтримані обмеження для цих та інших підсанкційних осіб", — підсумував він.

Санкції проти Арестовича: реакція ексрадника Банкової

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що після введення санкцій РНБО його You-Tube-канал в Україні заблокують. Також будуть спроби блокувань його акаунтів у соцмережах.

"Відповідно, "Військовий щоденник" щопонеділка — усе. Водночас, о 21.00 щопонеділка тепер будуть ефіри з Олександром Шелестом", — поінформував він.

До слова, журналіст і блогер Олександр Шелест також опинився в санкційному списку.

Фокус докладно описував, хто опинився під санкціями після підписання президентських указів 1 травня. У переліку є головний виконавчий директор "Росатома" Олексій Лихачов і син екс-прем'єра України Миколи Азарова.

Також Зеленський запроваджував санкції РНБО проти політолога Вадима Карасьова та адвоката підозрюваного в держзраді блогера Анатолія Шарія.