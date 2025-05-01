Арестович, Олешко і Бондаренко: Зеленський ввів нові санкції РНБО (документи)
Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович, блогер Мирослав Олешко та політолог Костянтин Бондаренко опинилися під санкціями РНБО. Президент Володимир Зеленський підписав відповідні укази.
Про це йдеться в президентському указі, який опубліковано на сайті Офісу президента України.
У списку санкцій присутні блогер Мирослав Олешко, який виїхав з України, і політолог Костянтин Бондаренко.
Трьох зазначених вище осіб позбавляють державних нагород, блокують їм активи і торговельні операції, а також забороняють поширювати медіа на території України.
Повний список заборон відображено в додатку до указу. Обмеження запроваджуються на термін 10 років і безстроково.
Крім них, до списків санкцій РНБО потрапили російська пропагандистка Анастасія Кашеварова, блогери Дмитро Василець і Олександр Семченко.
В іншому президентському указі №268 санкції запроваджуються проти низки важливих російських заводів та енергопідприємств. Зокрема, йдеться про Новолипецький металургійний комбінат, Стойленський гірничозбагачувальний комбінат, корпорацію "Новатек" та її дочірні компанії, "Арктик СПГ", ТОВ "Пневморесурс" тощо.
У цьому ж указі є додаток з іншими особами, які потрапили під санкції. У ньому відображено імена головного виконавчого директора "Росатома" Олексія Лихачова та Олексія Азарова, сина експрем'єра-втікача України Миколи Азарова.
Нагадаємо, 11 квітня Зеленський ввів у дію санкції проти політолога Вадима Карасьова і Сталіни Гуревича, адвоката підозрюваного в державній зраді блогера Анатолія Шарія.
У лютому під санкції потрапив лідер партії "Європейська солідарність", 5-й президент України Петро Порошенко.