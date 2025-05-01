Арестович, Олешко і Бондаренко: Зеленський ввів нові санкції РНБО (документи)

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович, блогер Мирослав Олешко та політолог Костянтин Бондаренко опинилися під санкціями РНБО. Президент Володимир Зеленський підписав відповідні укази.

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Про це йдеться в президентському указі, який опубліковано на сайті Офісу президента України.

Олексій Арестович потрапив під санкції РНБО

У списку санкцій присутні блогер Мирослав Олешко, який виїхав з України, і політолог Костянтин Бондаренко.

У списку нових санкцій РНБО — блогер Мирослав Олешко і політолог Костянтин Бондаренко

Трьох зазначених вище осіб позбавляють державних нагород, блокують їм активи і торговельні операції, а також забороняють поширювати медіа на території України.

Повний список заборон відображено в додатку до указу. Обмеження запроваджуються на термін 10 років і безстроково.

Крім них, до списків санкцій РНБО потрапили російська пропагандистка Анастасія Кашеварова, блогери Дмитро Василець і Олександр Семченко.

В іншому президентському указі №268 санкції запроваджуються проти низки важливих російських заводів та енергопідприємств. Зокрема, йдеться про Новолипецький металургійний комбінат, Стойленський гірничозбагачувальний комбінат, корпорацію "Новатек" та її дочірні компанії, "Арктик СПГ", ТОВ "Пневморесурс" тощо.

У цьому ж указі є додаток з іншими особами, які потрапили під санкції. У ньому відображено імена головного виконавчого директора "Росатома" Олексія Лихачова та Олексія Азарова, сина експрем'єра-втікача України Миколи Азарова.

Нагадаємо, 11 квітня Зеленський ввів у дію санкції проти політолога Вадима Карасьова і Сталіни Гуревича, адвоката підозрюваного в державній зраді блогера Анатолія Шарія.

У лютому під санкції потрапив лідер партії "Європейська солідарність", 5-й президент України Петро Порошенко.