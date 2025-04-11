Зеленський ввів нові санкції РНБО: до списку потрапили Шелест, Карасьов і адвокат Шарія (документ)

Президент України Володимир Зеленський ввів указом нові санкції Ради національної безпеки і оборони. У списку опинилися політолог Вадим Карасьов, колишній ведучий каналу NewsOne Олександр Шелест і військкори з РФ.

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Про це йдеться в президентських указах №229/2025 і 230/2025, опублікованих 11 квітня.

Пропозиції щодо санкцій внесла Служба безпеки України. У додатку до документа вказано список фізичних та юридичних осіб, на яких накладено санкції. У ньому — 71 особа і 18 медіа, включно з проєктом засудженого за держзраду ексдепутата Віктора Медведчука "Інша Україна".

Серед фізосіб — український політолог Вадим Карасьов і колишній ведучий каналу NewsOne, журналіст і ексдепутат Харківської міськради Костянтин Кеворкян та блогер Олександр Шелест. Основний YouTube канал "Олександр ШЕЛЕСТ" внесено до списку проросійських медіа Центром протидії дезінформації при РНБО.

Примітно, що Вадима Карасьова двічі внесли до санкційного списку.

РНБО ввела санкції проти наступних пропагандистів:

військкора каналу "Россия 1" Олександра Сладкова;

військкорів із РФ Данила Безсонова та Андрія Руденка;

російської журналістки Аріни Шарапової;

продюсера з України Юрія Бардаша.

Крім них, під санкціями опинилася і Сталіна Гуревич, адвокат підозрюваного в державній зраді блогера Анатолія Шарія.

Зазначених осіб очікує блокування активів, позбавлення державних нагород, обмеження торгівельних операцій, запобігання виведенню капіталів, зупинка виконання економічних і фінансових зобов'язань та заборона розповсюдження медіа на території України.

Крім цього, у списку РНБО є низка громадян Росії, зокрема ті, які мають посвідчення моряків. Також є громадяни Китаю Цао Лянь і Ян Сун.

"Посилюємо тиск на пропагандистів війни і тих, хто виправдовує Росію, разом із партнерами блокуємо діяльність російського тіньового флоту. Готується і ще одне рішення РНБО щодо функціонерів", — зауважив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський раніше ввів санкції проти бізнесмена і 5-го президента України Петра Порошенка. Політик потрапив до списку за виведення мільярдів гривень під час повномасштабної війни.

Журналісти з'ясували, як РФ в обхід санкцій отримувала китайські тягачі. Виробник на 90% належить німецькій корпорації Mercedes-Benz, у схемі помічені посередники з орбіти Медведчука.