Санкции против Арестовича и Олешко: Зеленский объяснил, почему ввел ограничения
Блогеры Алексей Арестович, Мирослав Олешко и другие оказались под санкциями СНБО. Президент Украины считает, что они связали свою судьбу с пропагандой в интересах РФ.
Причины ввода ограничений президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram.
В первый пакет санкций входят 36 компаний и 5 физических лиц, работающих в разных юрисдикциях. Часть из них обслуживает российское военное производство.
"Это поставщики титана, металлургические предприятия, компании, работающие в области энергетики, в машиностроении. Часть из них уже под санкциями партнеров [Украины]", — проинформировал глава государства.
Второй пакет санкций 1 мая включает 106 субъектов, которые своей деятельностью активно поддерживают присутствие оккупантов в Крыму, Донецкой и Луганской областях Украины и снабжают ВС РФ, добавил Зеленский.
Третий санкционный пакет состоит из девяти ограничительных мер против физлиц, из которых семь — это граждане Украины.
По оценкам президента, они связали свою судьбу с пропагандой в интересах России, оправдывают войну, осуществляют активные информационные операции против Украины.
"Работаем, чтобы в юрисдикциях партнеров были поддержаны ограничения для этих и других подсанкционных лиц", — заключил он.
Санкции против Арестовича: реакция экс-советника Банковой
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что после ввода санкций СНБО его You-Tube-канал в Украине заблокируют. Также будут попытки блокировок его аккаунтов в соцсетях.
"Соответственно, "Военный дневник" по понедельникам — все. В то же время, в 21.00 по понедельникам теперь будут эфиры с Александром Шелестом", — проинформировал он.
К слову, журналист и блогер Александр Шелест также оказался в санкционном списке.
Фокус подробно описывал, кто оказался под санкциями после подписания президентcких указов 1 мая. В перечне состоят главный исполнительный директор "Росатома" Алексей Лихачев и сын беглого экс-премьера Украины Николая Азарова.
Также Зеленский вводил санкции СНБО против политолога Вадима Карасева и адвоката подозреваемого в госизмене блогера Анатолия Шария.