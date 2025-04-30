Жінки на фронт — чоловіки вдома: як українок змушують іти в армію та що про це каже закон

«Ти ж жінка — тебе не пошлють на штурм» — гендерна радниця Збройних сил України Оксана Григор’єва розповіла, що цим аргументом іноді змушують українок іти в армію замість чоловіків. Фокус з'ясував, чи законно це та, чи мобілізують чоловіка, дружина якого вже служить.

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Гендерна радниця Збройних сил України Оксана Григор’єва розповіла про несправедливість щодо жінок, які добровільно вступили до армії або є професійними військовими, а також про випадки, коли жінок відправляють на службу, щоб захистити чоловіків від мобілізації.

Вона зазначила, що питання мобілізації жінок в Україні є політичним і суспільство поки не готове до цього. Григор’єва висловила здивування, бачачи на вулицях чоловіків призовного віку, які, ймовірно, не всі мають бронювання. За її словами, деякі чоловіки уникають призову, роками не виходячи з дому, купуючи довідки про інвалідність або намагаючись забрати дітей у матерів. У деяких випадках родичі, наприклад свекруха, примушують жінку мобілізуватися, вважаючи, що її не відправлять на передову, а чоловік залишиться вдома з дітьми.

"Ти ж жінка, тебе не пошлють на штурм, а його можуть убити", — наводила аргументи радниця.

Григор’єва також розповіла про проблеми жінок у ЗСУ та страх окремих чоловіків перед терміном "гендер". Вона пояснила, що гендер — це соціальна роль людини, і політики не повинні цього боятися. Для просування законопроєктів про рівні права в Верховній Раді часто доводилося використовувати евфемізми.

Серед проблем жінок в армії радниця виділила кар’єрну нерівність: жінки-добровольці, які воюють з 2022 року, залишаються на нижчих посадах, тоді як їхні побратими вже займають високі звання. У сім’ях, де обоє — військові, жінкам часто доводиться звільнятися для догляду за дітьми, оскільки для чоловіків така підстава не передбачена. Також є скарги на дискримінацію та домагання.

"Кількість жінок у ЗСУ зростає, і вони представлені в усіх спеціальностях: артилеристки, операторки БПЛА, навідниці, снайперки, керівниці гармат. Жінки відмінно володіють технікою та зброєю", — підкреслила Григор’єва, не розкриваючи точних цифр через їхню конфіденційність.

Чи дозволяє законодавство України прямо мобілізувати жінок замість чоловіків

За словами Анни Даніель, адвокатки, кандидатки юридичних наук, керуючої адвокатським бюро "Анни Даніель", згідно з наказом Міністерства оборони України №35 від 07.02.2022 року та закону України "Про внесення змін до статті 1 закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" мобілізація жінок можлива лише на добровільних засадах. Законодавство не передбачає процедури, за якою жінка може бути мобілізована замість чоловіка. Навіть жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на службу лише за власним бажанням. Це стосується і жінок з медичною або фармацевтичною освітою, які зобов’язані стати на військовий облік, але мобілізуються виключно добровільно.

Щодо чоловіків, якщо вони є військовозобов’язаними та придатними до служби, мобілізація для них є обов’язковою. Добровільне рішення жінки вступити до лав ЗСУ не звільняє чоловіка від обов’язку служити, якщо він не має законних підстав для відстрочки або звільнення від мобілізації.

Таким чином, ситуації, коли жінка мобілізується замість чоловіка, не передбачені законодавством і не мають юридичної сили. Кожен випадок мобілізації розглядається індивідуально, і рішення приймаються відповідно до вимог чинного законодавства України.

З нею погоджується і Катерина Аніщенко, адвокатка юридичної компанії "Riyako&partners". На її думку, в українському законодавстві немає такої норми, як заміна жінки невійськовозобов’язаної на військовозобов’язаного чоловіка. Як і окремих гендерних законів для жінок військовослужбовців. Жінки, які стають військовослужбовцями, у правах та обов’язках одразу прирівняються до чоловіків.

Однак в України передбачаються норми, якщо в сім’ї двоє військовозобов’язаних або діючих військовослужбовців, то чоловік може підпадати під відстрочку від мобілізації у разі догляду за неповнолітньою дитиною.

"В мене були випадок, коли жінка працює в Нацгвардії, і чоловік подав документи на відстрочку, бо дружина вже військовозобов'язана, що б сидіти вдома, доглядати за дитиною", — розповіла Фокусу Аніщенко.

Також дійсно бувають випадки, коли жінки добровільно йдуть у ТЦК, щоб чоловіка не мобілізували.

"Бувало й таке, коли дівчина спеціально пішла встала на військовий облік, тому що у неї була медична освіта, а потім мобілізувалась, щоб її чоловіка IT-шніка не мобілізували", — продовжує адвокатка.

Чи можуть мобілізувати чоловіка, у якого вже служить дружина

На думку юристів, навіть підстава того, що ваша дружина служить не дає гарантії, що чоловіка не мобілізують

"Це можливо лише в разі звільнення з військової служби і то, якщо чоловік та дружина проходять військову службу. Що ж стосується питань відстрочки від мобілізації чоловіку, у якого дружина служить, то наразі такої підстави сьогодні немає. Так, як немає факту, що діти позбавлені піклування з боку матері, не має жодного сенсу іти дружині служити замість чоловіка. Це жодним чином не звільняє чоловіка від мобілізації", — підкреслив адвокат Ростислав Кравець, старший партнер адвокатського об’єднання "Кравець і партнери".

За словами Катерини Аніщенко, чоловіка все одно можуть мобілізувати, навіть якщо його дружина служить в Нацполіції, ДСНС або в інших силових структурах

"Проходження служби в поліції не тотожне поняттю проходження служби в лавах Збройних сил України", — підсумувала адвокатка.

Нагадаємо, в Україні частину медиків можуть розбронювати для залучення їх до служби в Збройних силах України та в оборонному секторі.

Також Фокус писав, що з початку квітня в Україні діють нові правила бронювання від мобілізації. Бронювання, що були оформлені за старими правилами, втратили чинність. Забронювати своїх працівників зможуть лише ті підприємства, що підтвердили чи оновили статус критичності за новою процедурою.