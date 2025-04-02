З 1 квітня бронювання своїх працівників можуть оформити лише ті підприємства, що підтвердили чи оновили статус критичності за новою процедурою. Фокус з’ясував, які зміни вже діють.

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Бронювання від мобілізації, що були оформлені за старими правилами, втратили чинність з 1 квітня, наголошують юристи, з якими Фокус проаналізував особливості бронювання працівників.

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Згідно із постановою Кабміну України, підприємствам, що обслуговують об’єкти критичної інфраструктури сектору системи життєзабезпечення, дозволено бронювати до 75% своїх працівників.

Відсоток бронювання підвищено від 50% до 75%. Ці критично важливі зміни ініційовані Міністерством розвитку громад та територій для забезпечення безперебійної роботи таких підприємств в умовах воєнного стану.

Йдеться про фахівців, які забезпечують теплопостачання, водопостачання і водовідведення, а також вивезення твердих побутових відходів.

Крім того, спрощуються вимоги до критеріїв заробітної плати працівників, яких можна бронювати.

В Україні оновили критерії критично важливого підприємства Фото: УНІАН

Хто підлягає бронюванню від мобілізації в Україні

Як пояснила Фокусу Анна Даніель, адвокатка, керуюча "Адвокатського бюро Анни Даніель", мобілізація в Україні відбувається згідно із законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", що регулює її порядок і визначає правила призову на військову службу та умови для осіб, включаючи категорії, які можуть бути відстрочені або звільнені від мобілізації.

Щодо бронювання, то тут йдеться про військовозобов’язаних, які працюють або проходять службу в органах державної влади та місцевого самоврядування на посадах декількох категорій:

державної служби категорії "А", голів обласних, районних, районних у місті (у разі створення) рад, сільських, селищних, міських голів — усі військовозобов’язані;

державної служби категорій "Б", "В", в органах місцевого самоврядування — не більше 50 відсотків кількості військовозобов’язаних цих категорій у зазначених органах.

Усі бронювання, які були оформлені за старими правилами, з 1 квітня втрачають силу. Продовжити бронювання своїх фахівців після цієї дати зможуть лише компанії, які вже оновили статус критичності відповідно до нових вимог

Бронюванню підлягають громадяни, які працюють в органах державної влади, а також інших державних органах, зокрема Нацполіції України, Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань, органах прокуратури, Бюро економічної безпеки України, в судах, установах системи правосуддя та органах досудового розслідування тощо.

В Україні відсоток бронювання підвищено від 50% до 75% Фото: УНІАН

Заброньованими можуть бути працівники підприємств, установ та організацій, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень), а також критично важливих підприємств для забезпечення потреб ЗСУ, економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

"Органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, що здійснюють бронювання військовозобов’язаних, зобов’язані оформити відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаних, які заброньовані у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, на території відповідальності якого вони розміщуються", — пояснила Анна Даніель.

Уряд збільшив можливість бронювання працівників Фото: УНІАН

Умови бронювання працівників: що і для кого змінилося з 1 квітня

Усі бронювання, які були оформлені за старими правилами, з 1 квітня втрачають силу. Продовжити бронювання своїх фахівців після цієї дати зможуть лише компанії, які вже оновили статус критичності відповідно до нових вимог.

"З 1 квітня бронювання своїх працівників можуть оформити лише ті підприємства, що підтвердили (оновили) статус критичності за новою процедурою. Бронювання, що були оформлені за старими правилами будуть нечинними. Якщо працівник має активне бронювання то його слід спочатку анулювати", — пояснює адвокатка АО Evrikalaw Мирослава Мостова.

Тепер бронювання буде здійснюватися лише в електронному форматі через портал "Дія"

Тож, тепер бронювання буде здійснюватися лише в електронному форматі через портал "Дія".

Заяви на бронювання працівників будуть розглядатись протягом 72 годин і будуть доступні лише для тих підприємств, що отримали підтвердження критичності за новими правилами.

"Нагадаю, що статус критичності за новими правилами слід було підтвердити до 28 лютого 2025. Після підтвердження нового статусу критичності необхідно оформити бронювання працівників повторно. Якщо бронювання станом на сьогодні не з’явилось, це означає, що роботодавець не здійснив перебронювання працівника або ж не підтвердив свою критичність за новими правилами", — додала Мостова.

Важливо

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Що робити підприємствам, які ще не оновили статус

Оновити статус критичності компанії за новою процедурою Після підтвердження нового статусу критичності оформити бронювання працівників повторно. Якщо співробітник уже має активне бронювання, його необхідно спочатку анулювати.

Раніше Фокус писав, що Кабінет міністрів України розширив можливості для підприємств, що забезпечують критичну інфраструктуру, та дозволив бронювати до 75% працівників.