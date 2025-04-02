В Україні розширили можливіть бронювання деяких категорій населення: кого це стосується

Кабінет міністрів України розширив можливості для підприємств, що забезпечують критичну інфраструктуру, та дозволив бронювати до 75% працівників.

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Про це повідомляє пресцентр уряду. Там нагадали, що раніше можна було бронювати до 50% робітників комунальної сфери.

"Йдеться про фахівців, які забезпечують теплопостачання, водопостачання і водовідведення, а також вивезення твердих побутових відходів", — йдеться в повідомленні.

В Кабміні зазначили, що забезпечення стабільної роботи комунальної інфраструктури є необхідністю, адже в умовах війни важливо підтримувати безперебійну роботу критичних систем життєзабезпечення. Відсоток бронювання у 75% допоможе зменшити кадровий дефіцит у комунальній сфері.

Також завдяки рішенню комунальні підприємства зможуть стабільніше працювати та оперативніше реагувати на аварійні ситуації. Крім цього, для таких підприємств пом’якшено вимоги до критеріїв щодо розміру заробітної плати працівників, для яких передбачається бронювання.

Нагадаємо, що в період дії воєнного стану та мобілізації в Україні чоловіків віком до 25 років не призивають на військову службу до лав Збройних сил України. Однак є винятки, за яких навіть молоді громадяни можуть бути мобілізовані у квітні.

Додамо, що з 1 квітня втратять чинність усі бронювання, які були оформлені за старими правилами. В Міністерстві економіки України розповіли, що продовжити бронювання своїх фахівців після цієї дати зможуть лише компанії, які вже оновили статус критичності відповідно до нових вимог.