В Украине расширили возможность бронирования некоторых категорий населения: кого это касается

Кабинет министров Украины расширил возможности для предприятий, обеспечивающих критическую инфраструктуру, и позволил бронировать до 75% работников.

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Об этом сообщает пресс-центр правительства. Там напомнили, что ранее можно было бронировать до 50% рабочих коммунальной сферы.

"Речь идет о специалистах, которые обеспечивают теплоснабжение, водоснабжение и водоотвод, а также вывоз твердых бытовых отходов", — говорится в сообщении.

В Кабмине отметили, что обеспечение стабильной работы коммунальной инфраструктуры является необходимостью, ведь в условиях войны важно поддерживать бесперебойную работу критических систем жизнеобеспечения. Процент бронирования в 75% поможет уменьшить кадровый дефицит в коммунальной сфере.

Также благодаря решению коммунальные предприятия смогут стабильно работать и оперативно реагировать на аварийные ситуации. Кроме этого, для таких предприятий смягчены требования к критериям относительно размера заработной платы работников, для которых предусматривается бронирование.

Напомним, что в период действия военного положения и мобилизации в Украине мужчин в возрасте до 25 лет не призывают на военную службу в ряды Вооруженных сил Украины. Однако есть исключения, при которых даже молодые граждане могут быть мобилизованы в апреле.

Добавим, что с 1 апреля потеряют силу все бронирования, которые были оформлены по старым правилам. В Министерстве экономики Украины рассказали, что продолжить бронирование своих специалистов после этой даты смогут только компании, которые уже обновили статус критичности в соответствии с новыми требованиями.