Мобилизация до 25 лет: кого из мужчин могут призвать с 1 апреля

С 18 лет некоторые категории населения подлежат мобилизации, в частности, те, кто уже имеет статус военнообязанного.

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В период действия военного положения и мобилизации в Украине мужчин в возрасте до 25 лет не призывают на военную службу в ряды Вооруженных сил Украины. Однако издание "Телеграф" рассказывает об исключениях, при которых даже молодые граждане могут быть мобилизованы в апреле.

В частности, по закону о мобилизационной подготовке и мобилизации, призыву подлежат те, кто уже имеет статус военнообязанного. Поэтому с 18 лет проходить военную службу в ВСУ могут:

выпускники военных кафедр или военных вузов, которые получили военно-учетную специальность;

мужчины, которые отслужили в армии в мирное время;

люди, которые прошли альтернативную (невоенную) службу;

бывшие работники полиции, рядового состава Министерства внутренних дел или Государственной таможенной службы, которые были уволены с работы.

Журналисты издания отмечают, что наличие военно-учетной специальности или опыта службы в армии позволяет таким гражданам участвовать в мобилизационных мероприятиях, даже если им меньше 25 лет. Их не могут мобилизовать в случаях, если граждане в возрасте до 25 лет не имеют военного опыта.

Напомним, ранее адвокат Татьяна Савченко рассказывала, могут ли призвать в ВСУ лиц старше 60 лет. Она отметила, что определенные категории военнослужащих будут служить на пять лет дольше.

Стоит добавить, что мобилизации в 2025 году подлежат некоторые категории граждан. Кроме этого, некоторые могут присоединиться к армии добровольно.