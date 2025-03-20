Могут отправиться на фронт: кто подлежит мобилизации в 2025 году

В ряды ВСУ могут призвать несколько категорий населения, некоторые могут присоединиться к войску добровольно.

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Во время действия военного положения некоторые категории населения могут мобилизовать в ряды Вооруженных сил Украины. NV рассказало, кого могут призвать в ряды Вооруженных сил Украины в 2025 году.

В частности, мобилизации подлежат следующие группы военнообязанных:

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья во время военного положения при наличии военного опыта;

мужчины в возрасте от 25 лет до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны (в течение девяти месяцев должны были пройти повторно пройти военно-врачебную комиссию — до 4 февраля 2025 года и получить статус пригодны или непригодны) по состоянию здоровья во время военного положения при отсутствии военного опыта;

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые сняты и исключены с воинского учета, однако признаны годными или ограниченно годными (в течение девяти месяцев должны повторно пройти военно-врачебную комиссию — до 4 февраля 2025 года и получить статус годные или непригодные) по состоянию здоровья в условиях военного положения на основании решения ВВК.

Также в ряды ВСУ можно присоединиться добровольно. Это могут сделать:

призывники в возрасте от 18 до 25 лет, которые ранее не принимали участие в исполнении срочной службы — на службу по контракту;

женщины в возрасте до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья;

люди с инвалидностью, а также те, кто получил право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам.

Ранее юристы рассказывали, кого не могут мобилизовать во время войны. Эти категории населения могут не призывать в ряды Вооруженных сил Украины из-за наличия отсрочки.

Напомним, что на Буковине мужчина во второй раз выиграл дело в суде против ТЦК. Судья дважды признал противоправными действия работников ТЦК и заставил их предоставить отсрочку, на которую в соответствии с законодательством имеет право буковинец.