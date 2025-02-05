В Украине продлили мобилизацию и военное положение: Зеленский подписал законы

Глава государства уже в 14 раз продлил действие военного положения в Украине. Оно продлится до 9 мая.

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В среду, 5 февраля, президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока проведения всеобщей мобилизации и военного положения в Украине. Об этом говорится в карточках законопроектов на официальном портале Верховной Рады.

Согласно указам главы государства №4220-IX и 4221-IX продление срока действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине продлится до 9 мая 2025 года.

Отметим, в соответствии с пунктом 31 части первой статьи 85 Конституции Украины, Закона Украины "О правовом режиме военного положения", 15 января украинский парламент поддержал предложения президента об утверждении Указа президента о продлении действия военного положения, а также о продлении всеобщей мобилизации. За первый документ проголосовали 315 нардепов, а за второй — 310. Это стало уже четырнадцатым продлением срока действия военного положения в Украине.

Напомним, ранее народный депутат Ярослав Юрчишин уверял, что даже после прекращения боевых действий военное положение в Украине не отменят сразу. По его словам, это очень длительный процесс, который должен базироваться на гарантиях безопасности.

В свою очередь депутат Киевского городского совета Леонид Емец отмечал, что после завершения боевых действий в Украине, скорее всего, сформируют некий "квазиформат" военного положения".