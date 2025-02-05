В Україні продовжили мобілізацію та воєнний стан: Зеленський підписав закони

Глава держави вже у 14 раз продовжив дію воєнного стану в Україні. Він триватиме до 9 травня.

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У середу, 5 лютого, президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження строку проведення загальної мобілізації та воєнного стану в Україні. Про це йдеться у картках законопроєктів на офіційному порталі Верховної Ради.

Згідно з указами глави держави №4220-IX та 4221-IX продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні триватиме до 9 травня 2025 року.

Зазначимо, відповідно до пункту 31 частини першої статті 85 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану", 15 січня український парламент підтримав пропозиції президента про затвердження Указу президента про продовження дії воєнного стану, а також про продовження загальної мобілізації. За перший документ проголосували 315 нардепів, а за другий — 310.Це стало вже чотирнадцятим продовженням строку дії воєнного стану в Україні.

Нагадаємо, раніше народний депутат Ярослав Юрчишин запевняв, що навіть після припинення бойових дій воєнний стан в Україні не скасують одразу. За його словами, це дуже тривалий процес, який має базуватись на гарантіях безпеки.

Своєю чергою депутат Київської міської ради Леонід Ємець зауважував, що після завершення бойових дій в Україні, скоріше за все, сформують якийсь "квазіформат" воєнного стану".