Воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжили до травня: названо нові терміни

Верховна Рада продовжує воєнний стан і загальну мобілізацію українців уже в 14-й раз. Деякі нардепи впевнені, що воєнний стан не скасують одразу після завершення великої війни з РФ.

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Верховна Рада України проголосувала за продовження воєнного стану і загальної мобілізації в Україні на 90 днів. Про це написав у Telegram народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк за підсумками ухваленого рішення.

Нардепи підтримали за законопроєкти №12404 і 12405, внесені до парламенту президентом України Володимиром Зеленським. Перший документ підтримали 315 нардепів, а другий — 310.

Воєнний стан і загальна мобілізація продовжуються в 14-й раз

Тепер ухвалені Радою документи має підписати глава держави.

Таким чином, воєнний стан і загальна мобілізація українців продовжуються вже в 14-й раз з 8 лютого до 9 травня 2025 року. Минулого разу ці режими продовжували з 10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025-го.

Воєнний стан діє в Україні з початку повномасштабного вторгнення армії Росії. Бойові дії тривають, тому раз на три місяці воєнний стан і мобілізацію продовжують.

Під час воєнного стану діють деякі заборони: комендантська година, заборони на проведення мітингів, демонстрацій та інших масових заходів, обмежується свобода пересування та інше.

Загальна мобілізація проводиться для посилення Збройних сил України шляхом залучення громадян на військову службу.

Нагадаємо, у Раді раніше говорили про неможливість скасування воєнного стану в Україні відразу після завершення бойових дій. Цей процес має супроводжуватися гарантіями безпеки.

Видання The Economist писало про ймовірність припинення вогню і скасування воєнного стану в Україні 20 січня 2025 року, у день інавгурації президента США Дональда Трампа.